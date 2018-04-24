Akşehir 4. Kitap fuarı açıldı

‘Akşehir 1 Milyon Kitaba Koşuyor’ projesi kapsamında açılan Kitap Fuarı yoğun ilgi görüyor.

Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün birlikte yürüttüğü; Akşehir Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitim Center Yayınevi işbirliği ile ’Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor’ ismiyle düzenlenen proje kapsamında Akşehir’de bir kitap fuarı açıldı. Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen ve 24 Nisan - 4 Mayıs 2018 tarihleri arasında açık kalacak fuar boyunca Türkiye’nin birbirinden ünlü ve değerli yazarı da Akşehirlilerle buluşacak

Törende Akşehir Belediyesi Mehter Grubu tarafından bir gösteri sunulurken, Akşehir Atatürk Ortaokulu Halk Oyunları Ekibi de bir gösteri sundu. Eğitimevi Organizasyon Sorumlusu Ahmet Ortadeveci yaptığı konuşmada bu yıl gerçekleştirilen Akşehir 1 Milyon Kitaba Koşuyor projesi etkinlikleri kapsamında 40 yazarın Akşehirlilerle buluştuğunu belirterek proje paydaşlarına teşekkür etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu’da proje kapsamında yapılan etkinlikler ve istatistiki konular hakkında bilgiler verdi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ‘Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor’ projesinin önemine dikkat çekerek proje kapsamında bugüne kadar yapılanları anlattı. 4 yıldır devam eden ‘Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor’ Projesi kapsamında birçok etkinliğin yapıldığını kitap fuarının da bunlardan bir tanesi olduğunu söyleyen Başkan Akkaya, “kimine göre kitap; gerçek bir dost, ruhun ilacı, yin aydınlığı, hiç solmayacak bitkiler alemi. Kitaplar hayatımızı şekillendiren, geleceğimize yön veren bilgi birikimin yansımalarıdır. Kitaplar odaları süsleyen bir aksesuar kesinlikle değildir. Kitaplar adeta rıhın gıdasıdır. Kitapsız yaşamak; kör, sağır ve dilsiz yaşamaktan farklı değildir. Maalesef kitap okuma bakımından ülkemizde bu alışkanlık zayıf kalmaktadır. Bu tür kitap fuarları ve kampanyalarla Milli Eğitim Bakanlığımız, Kültür Bakanlığımız ve bir çok belediyemiz çalışmalar yapsa da maalesef henüz olması gereken noktada değiliz. İstatistiki verilere göre kitap okuma noktasında 180 ülkeden 140. Sıradayız. Bu gerçekten bizim hayıflanmamız gereken bir durum” diye konuştu.

Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk de, ilk emri ‘oku’ olan bir inancın mensupları olunduğuna dikkat çekerek, “İlk emri oku olmakla beraber maalesef pek okumayan insanlarız. Bu bizim için büyük bir sıkıntı kaynağı. Hem bireysel anlamda hem toplumsal anlamda hem de ülkeler muvazenesinde eğer bilgi sahibi değilseniz her zaman sömürüye açık hale geliyorsunuz” dedi.

Açılış törenine katılan protokol üyeleri ve yazarlar daha sonra hep birlikte Akşehir 4. Kitap Fuarı’nın açılış kurdelesini kestiler. 11 gün boyunca açık kalacak fuar boyunca imza günleri, yazar söyleşileri ve konferanslar yer alacak. Akşehir Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu’ndaki fuar boyunca, kitapseverler on binlerce kitabı da indirimli olarak satın alma imkânı bulabilecekler. Kitap Fuarını gezen öğretmen ve öğrencilerde Akşehir’de böylesine büyük ve kapsamlı bir kitap fuarının açılmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, fuarın açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

. Akşehir Zekai Baloğlu Kapalı Spor Salonu’ndaki ‘Akşehir 3. Kitap Fuarı açılış Töreni’ne; Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Albay Orkun Turaçlı, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, Akşehir İlçe Protokolü, Yazarlar; Necati Demirci, Ayşe Hale Ortadeveci, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.