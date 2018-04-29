KONYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Nisan 2018 Pazar 12:17

Akşehir Belediyesi Çanakkale gezilerini sürdürüyor

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından kültürel ve sosyal etkinlikleri kapsamında düzenlenen Çanakkale gezisine gönderme etkinlikleri devam ediyor.Akşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Çanakkale gezisi kapsamında bu hafta geçtiğimiz...

Akşehir Belediyesi Çanakkale gezilerini sürdürüyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından kültürel ve sosyal etkinlikleri kapsamında düzenlenen Çanakkale gezisine gönderme etkinlikleri devam ediyor.

Akşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Çanakkale gezisi kapsamında bu hafta geçtiğimiz günlerde yapılan Ulusal Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Akşehir Elemeleri kapsamında finalde yarışan 6 okul ile başarılı bir konser veren Türk Halk Müziği Korosu üyeleri ve Kuran kursları öğrencilerinden oluşan bir grup Çanakkale’ye gönderildi. Çanakkale’ye gönderilen grup için Akşehir Nasreddin Hoca Meydanında bir uğurlama töreni yapıldı. Uğurlama törenine, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İbrahim Gülcü ile çok sayda vatandaş katıldı.

6 otobüsle Çanakkale’ye uğurlanan gruba bir konuşma yapan Belediye Başkanı Salih Akkaya “Çanakkale’de ecdadımız emsalsiz bir destan yazmış. Bugün burada böyle huzur içerisinde yaşayabiliyorsak onlara çok şeyler borçluyuz. Ecdadımızın bize bu vatanı nasıl güzel bir şekilde emanet ettiğini, bunun için neler feda etmiş olduklarını kendi gözlerinizle görebilmenizi temenni ediyorum. İnşallah Cenab-ı Mevla kazasız belasız ailenize dönmenizi nasip eylesin, hayırlı yolculuklar diliyorum” dedi.

Başkan Akkaya’nın konuşmasının ardından yapılan dua ile 6 otobüslük kafile; uğurlamaya katılan protokol ve vatandaşlar tarafında el sallanarak Çanakkale’ye uğurlandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku