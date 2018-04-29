Akşehir Belediyesi Çanakkale gezilerini sürdürüyor

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından kültürel ve sosyal etkinlikleri kapsamında düzenlenen Çanakkale gezisine gönderme etkinlikleri devam ediyor.Akşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Çanakkale gezisi kapsamında bu hafta geçtiğimiz...

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından kültürel ve sosyal etkinlikleri kapsamında düzenlenen Çanakkale gezisine gönderme etkinlikleri devam ediyor.

Akşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Çanakkale gezisi kapsamında bu hafta geçtiğimiz günlerde yapılan Ulusal Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması Akşehir Elemeleri kapsamında finalde yarışan 6 okul ile başarılı bir konser veren Türk Halk Müziği Korosu üyeleri ve Kuran kursları öğrencilerinden oluşan bir grup Çanakkale’ye gönderildi. Çanakkale’ye gönderilen grup için Akşehir Nasreddin Hoca Meydanında bir uğurlama töreni yapıldı. Uğurlama törenine, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İbrahim Gülcü ile çok sayda vatandaş katıldı.

6 otobüsle Çanakkale’ye uğurlanan gruba bir konuşma yapan Belediye Başkanı Salih Akkaya “Çanakkale’de ecdadımız emsalsiz bir destan yazmış. Bugün burada böyle huzur içerisinde yaşayabiliyorsak onlara çok şeyler borçluyuz. Ecdadımızın bize bu vatanı nasıl güzel bir şekilde emanet ettiğini, bunun için neler feda etmiş olduklarını kendi gözlerinizle görebilmenizi temenni ediyorum. İnşallah Cenab-ı Mevla kazasız belasız ailenize dönmenizi nasip eylesin, hayırlı yolculuklar diliyorum” dedi.

Başkan Akkaya’nın konuşmasının ardından yapılan dua ile 6 otobüslük kafile; uğurlamaya katılan protokol ve vatandaşlar tarafında el sallanarak Çanakkale’ye uğurlandı.