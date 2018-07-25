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25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:28

Akşehir Belediyesi ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü (merkez mahalleler) ile Konya Büyük Şehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü (eski belediye ve kasabalardan oluşan yeni mahalleler) bünyesinde oluşturulan ilaçlama...

Akşehir Belediyesi ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı
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Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü (merkez mahalleler) ile Konya Büyük Şehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü (eski belediye ve kasabalardan oluşan yeni mahalleler) bünyesinde oluşturulan ilaçlama ekipleri, başlattıkları ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yaz aylarında vatandaşların sivrisinek, karasinek ve diğer haşereler ile ilgili şikayetlerinin önüne geçebilmek amacıyla ilaçlama çalışmalarını Mayıs ayından bu yana sulak alanlarda, Katı Atık Bertaraf Bölgesinde, KOSKİ Arıtma Tesisinde, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık bölgelerinde sürdüren Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 2018 yılı ilaçlama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü kontrolünde yürütülen ilaçlama çalışması, insan ve çevre sağlığı göz önünde bulundurularak gerçekleştirilen ilaçlama çalışmasıyla karasinek ve sivrisineğe karşı, hava şartlarına bağlı olarak Kasım ayına kadar Akşehir’in merkez ve tüm mahallerinde uzman kişiler tarafından haftalık olarak ULV cihazlı 4 araç ve buna ek olarak Döner Başlıklı MistBlower, motorlu pülverizatör, Kanal Sisleme cihazı ile ilaçlanıyor.

Yapılan açıklamada, "Kullanılan ilaçlar Sağlık Bakanlığından onaylı olup belli kontrollerden geçtikten sonra kullanılmakta. Uluslararası standartlara uygun etken maddeli ilaçların kullanıldığı sabah 08.00-12.00 saatleri arası larva, sisleme, konteyner ilaçlama işlemleri yapılırken akşam 19.00-24.00 saatleri arasında da ilçe genelinde 4 araçla uçkun mücadelesi yapılmakta. Akşehir’deki ilaçlama çalışmalarında zararlılarla mücadele edilirken doğal dengenin korunması konusunda son derece hassas ve modern bilimin yöntemleri çerçevesinde hareket edilmektedir" denildi.
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