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23 Nisan 2018 Pazartesi 16:22

Akşehir Belediyesinden çocuklara 23 Nisan sürprizi

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle, Akşehirli çocukları tiyatroyla buluşturdu.“Hapşuu” isimli tiyatro oyunu, 23 Nisan tarihinde Akşehir Kültür Merkezinde 3 seans olmak üzere Akşehirli...

Akşehir Belediyesinden çocuklara 23 Nisan sürprizi
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Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle, Akşehirli çocukları tiyatroyla buluşturdu.

“Hapşuu” isimli tiyatro oyunu, 23 Nisan tarihinde Akşehir Kültür Merkezinde 3 seans olmak üzere Akşehirli çocuklar için perde açtı. Tiyatroyu izlemek üzere velileri ve öğretmenleri ile birlikte Akşehir Kültür Merkezine gelen çocuklar neşeli ve kahkaha dolu vakit geçirdi. Akşehir Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Akşehirli çocuklar için çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Salih Akkaya, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle çocuklarımızı bu yıl da bir çocuk tiyatrosu ile buluşturuyoruz. Çocuklarımız cıvıl cıvıl ve tiyatroyu da oldukça beğendiler. Bu vesileyle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, onlara bu bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve ilk meclisimizin kahraman üyelerini bir kez daha rahmetle anıyorum” dedi.

Çocuklarıyla birlikte tiyatroyu izleyen veliler de etkinlik için Akşehir Belediyesine teşekkür ettiler. Tiyatro seansların başında animasyon ekibi tarafından isteyen çocukların yüzleri boyanırken seansların sonunda da tiyatroyu izleyen çocuklara Akşehir Belediyesi tarafından balon ve rüzgar gülü armağan edildi.
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