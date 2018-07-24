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24 Temmuz 2018 Salı 14:52

Akşehir dünya mizah ustaları sanat evine ulaşıyor

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesinin hazırladığı proje kapsamında Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP) ile Akşehir Belediyesi tarafından yürütülen Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü Projesi içerisinde yer alan...

Akşehir dünya mizah ustaları sanat evine ulaşıyor
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Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesinin hazırladığı proje kapsamında Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP) ile Akşehir Belediyesi tarafından yürütülen Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü Projesi içerisinde yer alan tarihi Ermeni Kilisesi restorasyonu tüm hızıyla devam ediyor.

Restorasyon çalışmalarının yaklaşık yüzde 85’inin tamamlandığı inşaat alanında inceleme yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Restorasyon projesinin tamamlanmasıyla Akşehir’in üçüncü bir kültür merkezine ve Dünya Mizah Ustaları Sanat Evi’ne kavuşacağının altını çizen Başkan Akkaya, “Tarihi Ermeni Kilisesi Restorasyon inşaatının çalışma alanındayız ve incelemelerde bulunuyoruz. Restorasyon çalışmaları Eylül ayında başlatıldı ve Ocak ayında da inşallah tamamlanmış olacak. Gayet hummalı bir çalışma yürütülen bu tarihi mekanda 2 milyon TL’lik bir restorasyon bedeli mevcut. Bittiği zaman Akşehirimize sanat müzesi olarak hizmet verecektir. Akşehirimizin bir anlamda üçüncü kültür merkezi niteliğini taşıyacaktır. İçerisindeki akustiğiyle, barok tarzı işlemeleriyle hakikaten fevkalade bir tarihi yapı. Bu tarihi yapıyı da Akşehirli hemşehrilerimizin hizmetine sunmaktan bizler de gurur duyuyoruz. Ben inşaatımızın kazasız belasız tamamlanmasını temenni ediyor, çalışma arkadaşlarımıza ve tüm emeği geçenlere kolaylıklar diliyorum” dedi.
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