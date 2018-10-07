Akşehir Yunus Emre Cami ibadete açıldı

Konya’nın Akşehir İlçesinde hayırsever bir vatandaşın bağışladığı arsa üzerine, hayırsever vatandaşlar ve çeşitli kurumlar ile Akşehir Belediyesinin katkılarıyla yaptırılan Yunus Emre Cami düzenlenen bir törenle ibatede açıldı.Yarenler...

Konya’nın Akşehir İlçesinde hayırsever bir vatandaşın bağışladığı arsa üzerine, hayırsever vatandaşlar ve çeşitli kurumlar ile Akşehir Belediyesinin katkılarıyla yaptırılan Yunus Emre Cami düzenlenen bir törenle ibatede açıldı.

Yarenler Mahallesindeki bir arsaya yaptırılan Cami, 2 bin 500 metrekarelik arsa üzerinde 175 metrekare kullanım alanına sahip 1 büyük 20 küçük kubbeli Osmanlı Mimari tarzına sahip. 2 bin cemaat kapasitesine sahip olan camide ayrıca engelli vatandaşlar ve yaşlılar için asansörde bulunuyor. Çift minareli camide kuran kursu, kütüphane, gasil hane ve şadırvan bölümleri de yer alıyor. Açılış töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Yunus Emre Cami’nin Akşehir’e hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Bu camimizin yapılmasında emeği geçen başta hayırsever vatandaşlarımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Allah razı olsun diyorum. Bizde belediye olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye çalıştık. Temel hafriyatı, kubbelerin kaplanması, çevre düzeni yapılması gibi birçok konuda Akşehir Belediyemizin imkanlarını buraya yönlendirdik ve güzel bir eser ortaya çıktı” dedi.

Akşehir Belediyesi olarak camilerin yapılmasına destek olunduğu gibi camilerin ve mescitlerin temizliğinin yapılmasına da destek olduklarının altını çizen Başkan Akkaya, “Oluşturduğumuz ekiplerimiz tarafından belirli periyotlarla tüm cami ve mescitlerimiz temizleniyor. Ayrıca camilerimizin içinin dolması noktasında da 2 yıldır yaptığımız ‘Sabahın seherinde Haydi Çocuklar Camiye’ projemizle çocuklarımızı camiye ve namaz kılmaya teşvik ediyor ve onlara bisiklet armağan ediyoruz” diye konuştu.

Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu da, “Bir beldede, bir mahallede caminin varlığı, caminin inşa edilmesi; o beldenin, o mahallelinin Allah’a ve Allah’ın Resulüne iman eden, ahirete iman eden ve namazı dosdoğru kılan ve zekat veren kimselerden oluştuğunu, o belde ve mahalle halkının imanına, Salih ameline şahitlik eden en önemli yapıdır” diyerek, caminin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk’ün yaptığı teşekkür konuşmasının ardından caminin yapılmasında emeği geçen kişi ve kurum ve şirketlere teşekkür belgesi takdim edildi. Dua edilmesinin ardından törene katılan protokol tarafından caminin açılış kurdelesi kesilerek namaz kılındı.

Yunus Emre Caminin açılış törenine Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Akşehir İlçe Müftüsü ve çevre ilçe müftüleri, İlçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.