Akşehir’de Eğitimci - Yazar Alişan Kapaklıkaya konferans verdi

Eğitimci-Yazar ve NLP Uzmanı Alişan Kapaklıkaya, Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen “Aile içi İletişim” konulu konferansta Akşehirlilerle buluştu.

Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya, konferans öncesi Akşehir Zekai Baloğlu’nda açılan Akşehir 4. Kitap Fuarı’nda kitaplarını imzalarken, gündüz yapılan etkinlikte de Akşehir Belediyesi personeline ‘İletişim’ konulu bir eğitim semineri verdi. Kendi ailesinden ve hayatından örnekler sunarak iletişimin toplumdaki önemine dikkat çeken Kapaklıkaya, bu sunumunun ardından Akşehir Kültür Merkezinde “Aile içi İletişim” konulu bir konferans verdi. Kısa bir süre önce kızını kaybettiğini anlatan Kapaklıkaya, kızının verdiği konferanslarda insanlardan izin isteyerek konuşma yapması gerektiğini söylediğini belirterek, “İzin verirseniz sizin gönlünüze, yüreğinize misafir olmak istiyorum” diye konuşmasına başladı. Yaptığı esprilerle insanları güldüren, zaman zaman kendi hayatından sunduğu örneklerle de duygusal anlar yaşatan Alişan Kapaklıkaya, konferansında sevginin emek istediğini, bakım istediğini, ilgi istediğini anlatarak evlilikte birlikte oluşturduğumuz sevgi çınarına emek vermemiz gerektiğini söyledi. Aile içi iletişimde toplumumuzun hep batının dayattığı aile içi iletişim kanallarını kullanmaya çalıştığını söyleyen Kapaklıkaya, “Bizler hep batının bize dayattığı aile içi iletişim kanallarını eşler arasında kullanmaya çalıştık. Çocuklarımızı da o kanaldan besledik. Gerek aile içi etkili iletişimde gerekse çocuklarımızı yetiştirme sürecinde tertemiz tarihimize ve kültüre göz atmamız, ondan feyiz alarak aile içinde eşlerimizle ve çocuklarımızla etkileşimimizi dizayn etmemiz daha yerinde olacaktır” diye konuştu.

İlgiyle izlenen konferans sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından Alişan Kapaklıkaya’ya Akşehir’i ve Nasreddin Hoca’yı yansıtan yansıtan bir hediye takdim edildi. Kapaklıkaya, konferansının sonunda kültür merkezi fuaye salonunda hayranları için kitaplarını da imzaladı. Akşehir Kültür Merkezindeki konferansı İlçe Kaymakamı Mehmet Türk, Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, ilçe protokolü, bazı kamu kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş izledi.