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29 Nisan 2018 Pazar 13:43

Akşehir’de "Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şerifler Işığında Aile İlişkileri’ konulu seminer

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından organize edilen Aile Eğitim Seminerleri’ kapsamında İlahiyatçı-İslam Hukukçusu-Eğitim Uzmanı Dr. Ayşe Biçer Oyma tarafından “Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şerifler Işığında Aile İlişkileri”...

Akşehir'de 'Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şerifler Işığında Aile İlişkileri' konulu seminer
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Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından organize edilen Aile Eğitim Seminerleri’ kapsamında İlahiyatçı-İslam Hukukçusu-Eğitim Uzmanı Dr. Ayşe Biçer Oyma tarafından “Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şerifler Işığında Aile İlişkileri” konusunda bir seminer verildi.

Akşehir Belediyesi tarafından organize edilen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ve Çağdaş Aile Derneğinin de katkı sağladığı ’Aile Eğitim Seminerleri’ kapsamında İlahiyatçı-İslam Hukukçusu-Eğitim Uzmanı Dr. Ayşe Biçer Oyma “Kuran-ı Kerim ve Hadis-i Şerifler Işığında Aile İlişkileri” konusunda bir seminer verdi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda daha sonra Akşehir Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile engelli vatandaşlara yönelik olarak düzenlenen bilgisayar kursuna katılan vatandaşlara kurs bitirme belgeleri etkinliğe katılan protokol tarafından takdim edildi. Eğitim Uzmanı Dr. Ayşe Biçer Oyma tarafından verilen seminerde, “Kuran-ı Kerim ve Hadis-i Şerifler Işığında Aile İlişkileri” konusu Peygamberimizin hayatından örneklerle ve Kuran-ı Kerim’de geçen ayetlerle anlatıldı.

Seminerin sonunda İlahiyatçı-İslam Hukukçusu-Eğitim Uzmanı Dr. Ayşe Biçer Oyma’ya günün anısına bir plaket takdim edildi.

Akşehir Kültür Merkezin’deki etkinliğe Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İbrahim Gülcü, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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