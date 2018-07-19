Akşehir’de tarih canlanmaya devam ediyor

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından başlatılan Sokak Sağlıklaştırma Projesi tüm hızıyla devam ediyor.Sokak Sağlıklaştırma projesi kapsamında Taşoluk Sokak’ta bulunan 45 adet evde Akşehir Belediyesi tarafından restore ediliyor....

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından başlatılan Sokak Sağlıklaştırma Projesi tüm hızıyla devam ediyor.

Sokak Sağlıklaştırma projesi kapsamında Taşoluk Sokak’ta bulunan 45 adet evde Akşehir Belediyesi tarafından restore ediliyor. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Akkaya, “Taşoluk Sokağımız tarihi Akşehir evlerinin bulunduğu sokaklarımızdan birisidir. Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında projemizin ihalesini yaptık. Nasip olursa Ekim ayında bu alandaki 45 adet evimizin sokak sağlıklaştırma ve yenileme çalışması da bitmiş olacaktır. Yaklaşık maliyeti ise 1 milyon 500 bin TL’dir. Hemşehrilerimizde görüştüğümüzde memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Hemşehrilerimizin bu tarihi Akşehir evlerini restore ederek, daha sağlam, estetik bir evde oturmalarını sağlayıp onlarında bu anlamda duydukları memnuniyeti görmekteyiz ve bundan gurur ve heyecan duyuyoruz. Bu projeyle hem o tarihi mimarimizi ayakta tutup, turizm potansiyelini artırmak için çabalıyoruz, hem de burada oturan dar gelirli hemşehrilerimizin daha sağlıklı evlerde oturmalarına imkan sağlamış oluyoruz. Projemizde emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yine projemize Kültür Varlıklarını Koruma payından destek vererek katkı sağlayan Konya Valimiz Yakup Canbolat Beye de teşekkürlerimizi arz ediyorum” dedi.

Akşehir Belediyesi Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında Tabakhamam Sokak, Yokuşbaşı Sokak ve Hacı Hamza Sokak’ta dış cephe restorasyon çalışmaları devam ediyor.