Alo belediye kesintisiz hizmet veriyor

Konya Ereğli İlçe Belediyesi tarafından Alo Belediye (710 07 07) ve Whatsapp iletişim hattı (0552 710 07 07) vatandaşlara hizmet etmeye devam ediyor.

7 gün 24 saat hizmet ve Alo Belediye sistemiyle vatandaşların istek ve talepleri alınarak gerekli çalışmalar yürütülüyor.

Amaçlarının ilçeye ve vatandaşlara daha iyi hizmet etmek olduğunu ifade eden Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Hızlı ve kalıcı çözümler üreterek Ereğlimize layıkıyla hizmet etmek için göreve ilk başladığımızda Alo Belediyeyi kurduk, hemşehrilerimizin istek ve taleplerine göre hizmet planlarımızı oluşturduk. Birlikte yönetelim prensibiyle vatandaşlarımızın istek ve taleplerini her zaman değerlendirdik. Bu anlamda şehrimize önemli hizmetleri kazandırdık. Bundan sonraki süreçte de aynı doğrultuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımız istek, talep ve önerilerini Alo Belediye (710 07 07) ve Whatsapp iletişim hattı (0552 710 07 07) ile 7 gün 24 saat bizlere iletebilirler. Buraya gelen istek, talep ve öneriler anında birimlere ulaştırılıyor, değerlendirilerek ekiplerimiz tarafından hemşehrilerimize olumlu olumsuz geri dönüş sağlanıyor. İhtiyaçlar sınırsızdır ve hizmette sınır yoktur. Bu sayede ihtiyaç olan hizmetleri daha hızlı gerçekleştiriyoruz. 87 mahalleye hizmet etmek için gece gündüz çaba sarf ediyoruz, bizlere destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.