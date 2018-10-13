Amatör spor kulüplerine malzeme desteği

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’daki 50 amatör spor kulübüne malzeme desteğinde bulundu.

2018-2019 Amatör Futbol Sezonu açılışı ve malzemelerin kulüplere teslimi için Cumhuriyet Spor Kulübü’nde düzenlenen törende konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediyeler olarak birçok faaliyette bulunduklarını ama en çok keyif aldığı işin gençlerle yapılan projeler olduğunu vurguladı.

Konya’nın son yıllarda özellikle de tesisleşme anlamında çok mesafe kat ettiğini kaydeden Altay, “Hem belediyelerimiz çok önemli yatırımlarda bulunuyorlar hem de Spor Genel Müdürümüzün Konyalı olması dolayısıyla ilçelerimize çok güzel tesisler yapıldı. Burada gözlerindeki pırıltı ile çocuklarımız her şeyin en iyisine layıklar. Onlara dünyanın en iyi tesisleri ve imkânlarını sunmak bizim görevimiz. Gün geçtikçe güzel şeyler oluyor ama daha yapılacak çok şey var. İnşallah yeni dönemde de Büyükşehir Belediyesi olarak hem tesisleşmenin ve standardın artırılmasına, hem de amatör ruhla spor yapan kulüplerimize destek olmaya devam edeceğiz. Yeni sezonun hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

“Büyükşehir Belediyesi’nin desteği geleceğimize dönük müjdedir”

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, 2002’den beri ülkeye 700’ün üzerinde futbol sahası kazandırıldığını belirtti. Mehmet Baykan konuşmasında şunları söyledi: “Şehrimizde ve ilçelerimizde de birçok spor tesisi kazandırıldı. Bugünkü Büyükşehir Belediyemizin desteği, Konya’da amatör sporu ne kadar sahiplendiğinin ve ne kadar destek olduğunun geleceğe dönük bir müjdesidir. Zira Başkanımızın yaptığı en büyük icraatlardan birisi, bir taraftan maneviyata özendirmek adına sabah namazına gelen çocuklarımızı bisikletle ödüllendirmek, diğer bir taraftan da spor yapmalarına katkı sağlamak, katkı vermek oldu. İlk ve bize göre en büyük icraatının spor alanında olması dolayısıyla Başkanımıza teşekkür ediyorum.”

“Büyükşehir’in desteği amatör spor kulüplerini çok mutlu ediyor”

Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Remzi Ay da konuşmasında, “Selçuklu Belediye Başkanı iken başlattığınız spor hamlesini ve gençlere verdiğiniz değeri bugün Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sürdürmenin, Konyamıza gösterdiğiniz spor anlayışı ile hizmet, gençlerimizi ve kulüplerimizi çok sevindirmektedir. Büyükşehir Belediyemiz kulüplerimize A’dan Z’ye kadar ihtiyaç duyulan her türlü malzeme desteğini vermiş oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay’a çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından malzemeler kulüplere teslim edilirken, 2018-2019 Amatör Futbol Sezonu, Selçukspor ile Gölyazı Belediyespor arasında oynanan maç ile başladı. Maçın başlama vuruşu ise Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan tarafından yapıldı.