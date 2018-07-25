Araç üstü vinç sektörü KSO’da buluştu

Araç üstü vinç sektörü temsilcilerinin sorunlarını dinleyen Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, sektörün rekabet gücünü ve ihracatını artırabilmek, sorunlarına çözüm bulabilmek için küme kurulabileceğini ve bu kümeyle...

Araç üstü vinç sektörü temsilcilerinin sorunlarını dinleyen Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, sektörün rekabet gücünü ve ihracatını artırabilmek, sorunlarına çözüm bulabilmek için küme kurulabileceğini ve bu kümeyle Ur-Ge projeleri başlatılabileceğini söyledi.

Konya Sanayi Odası, düzenlediği istişare toplantısı ile Konya’da faaliyet gösteren araç üstü vinç imalatçılarını bir araya getirip, sektörün sorunlarını ele aldı. KSO Başkanı Memiş Kütükcü, Başkan Yardımcısı Mustafa Veli Tekelioğlu ve 18. Meslek Komitesi Başkanı Hüseyin Fatih Arıcı’nın da katıldığı toplantıda sektör temsilcileri sorunlarını tek tek dile getirdi. Toplantıda konuşan KSO Başkanı Memiş Kütükcü, odanın sanayicilerin sorunlarını dinlemek ve çözüm önerileri getirmekle sorumlu olduğunu ifade ederek, "Sanayicilerimizden gelen sorunları dinleyip, raporlar haline getirerek ilgili makamlara sunuyoruz. Yerelde çözülebilecek sorunları yerelde, Türkiye genelinde çözülebilecek sorunları ise yine ilgili mercilere ileterek, bu sorunların çözüme kavuşması için çalışıyoruz. Bunların takibini de gerçekleştiriyoruz" dedi.

“Küme ile rekabetimizi daha fazla geliştirebiliriz”

Vinç imalatçılarının sorunlarını kendi sektörü de olması dolayısıyla yakından bildiğini söyleyen Kütükcü, sektöre küme kurma önerisinde bulunarak konuşmasını şöyle sürdürdü: "Firmalarımızı daha rekabetçi yapmak ve ihracatlarını artırmak için neler yapabiliriz bunlara odaklanmalıyız. Bunu başarabilmek ve sorunlarımıza çözüm bulabilmek için de küme kurabiliriz. Küme ile birlikte Ur-Ge projelerini başlatabilir, rekabetimizi ve ihracatımızı artıracak projeleri birlikte yapabiliriz. Bunu başarabilmek de, sektör temsilcilerimizin daha fazla ilgi göstermesi ile olacaktır. Çünkü sorunlar sadece birimizin sorunu değil, tüm sektör paydaşlarımızın sorunu."

Daha sonra konuşan KSO Başkan Yardımcısı Mustafa Veli Tekelioğlu ise, sektörün sorunlarının çözümü için KSO olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Sanayicilerden gelen talepleri dinlediklerini, bunları rapor haline getirerek ilgili mercilere sunduklarını ifade eden Tekelioğlu, sektör temsilcilerinin kendi sorunlarına sahip çıkmasının önemine dikkat çekti.

Araç üstü vinç imalatçılarının toplantıda dile getirdiği sorunların başlıcaları ise şu şekilde belirtildi: “İnsan kaynağı problemi, İş güvenliği ve iş sağlığı denetlemelerinde yaşanan sorunlar, piyasa denetim gözetim yetersizliği, belgelendirme sorunları, TSE ile ilgili sorunlar, Avrupa pazarında satışı serbest olan 6 ve 7 akslı araçların Türkiye’de satışının yasak olması. Sektör sanayicileri ayrıca otomotiv sektöründeki hurda teşvikinin, yaş sınırı konularak makinelere de uygulanması.”