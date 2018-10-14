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14 Ekim 2018 Pazar 13:49

Atiker Konyaspor Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında 21 Ekim Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Atiker...

Atiker Konyaspor Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor
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Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında 21 Ekim Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, hazırlıklar kapsamında günü tek antrenmanla değerlendirdi. Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana U19 Takımı’ndan Oğuzhan Eskiköy, Mert Dikici, Fatih Akbaş’ta katıldı.

Koşu, ısınma hareketleri ve 5’e 2 ile başlayan antrenman 7’ye 7 çift kale maç ile devam ederken, şut ve gol çalışması ile sona erdi.
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