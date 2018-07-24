KONYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Temmuz 2018 Salı 14:19

Aymanas Evleri’nin temeli atılıyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Aymanas Evleri Konut Yapı Kooperatifinde 25 Temmuz çarşamba günü saat 10.30 da temel atma töreni gerçekleştirilecek.Meram Belediyesi tarafından, Küçük Aymanas Mahallesinde...

Aymanas Evleri'nin temeli atılıyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Aymanas Evleri Konut Yapı Kooperatifinde 25 Temmuz çarşamba günü saat 10.30 da temel atma töreni gerçekleştirilecek.

Meram Belediyesi tarafından, Küçük Aymanas Mahallesinde yapımı gerçekleştirilecek olan Aymanas Evleri Konut Yapı Kooperatifi’nin temeli atılıyor. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, 25 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30’da düzenlenecek temel atma törenine tüm vatandaşları davet etti.

“Vatandaşlarımızın konut sahibi olmalarına imkan sağlayacak”

Başkan Toru, kentsel dönüşüm çalışmalarının ilk etaplarını tamamladıklarını belirterek, “2 yıl önce bir milyon 410 bin metrekarelik alanda, on binin üzerinde hak sahibini kapsayan kentsel dönüşüm çalışmalarımızın ilk etaplarını tamamladık ve halkımızın istifadesine sunuyoruz. Başvuruda bulunan hak sahiplerinin kura ile belirlendiği Aymanas Evleri projemiz, Konya’nın parlayan yıldızı Meramdaki dönüşüm alanlarımızda, sosyal devlet olmanın gereği olarak halkımızın uygun fiyat ve taksitlerle konut sahibi olmalarına katkı sağlayacak. Hemşehrilerimiz, klasik kooperatif anlayışının da ötesinde gerçekleştirdiğimiz finansman ve yapı modeliyle şehrin merkezinde Meram markasıyla kısa sürede konut sahibi olacaklar. Tüm vatandaşlarımızı 25 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30’da gerçekleştireceğimiz temel atma törenine davet ediyorum” şeklinde konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku