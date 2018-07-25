Aymanas Evleri’nin temeli törenle atıldı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Aymanas Evleri Konut Yapı Kooperatifi’nin ve bölgeye yapılacak caminin temelleri düzenlenen törenle atıldı.

Meram Belediyesi tarafından ilçeyi imar ve ihya etme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Belediye öncülüğünde, Küçük Aymanas Mahallesinde hayata geçirilen Aymanas Evleri Konut Yapı Kooperatifi’nin ve bölgede yapımı gerçekleştirilecek caminin temelleri atıldı.

“Sözlerimizi yerine getirdik”

Meram Beleidye Başkanı Fatma Toru, mahallelerin ihtiyacına yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Göreve geldiğimizde mahalle muhtarlarımızla, temsilcilerimizle ve halkımızla bir araya gelerek mahallelerimizin eksiklerini tespit etmiştik. Öncelikli ihtiyaçlar noktasında çözümler geliştirmiştik. Meram Konyamızın yeşil incisi. Yeşil olmanın da bir bedeli var. Doğal sit alanları, plansız yerleşimler, süreç içerisindeki gelişimle birlikte Aymanas Mahallesi de pek çok mahallemiz gibi kentsel dönüşüm ve imar planı noktasında taleplerini iletmişti. Allah’a şükür görevimiz süremiz boyunca, 2014 yerel seçimlerinde mahallelerimize imar ve mülkiyet sorunlarına yönelik vermiş olduğumuz sözlerin hepsini yerine getirdik. Bundan mutluluk ve onur duyduğumu ifade etmek isterim” şeklinde konuştu.

“Diğer mahallelerimizde de temelleri atarak halkımızı evlerine kavuşturacağız”

50 milyon metrekareye varan 60 mahallede, yani Meram’ın nüfusunun 3’te 2’sinin ikamet ettiği alanlarda yeniden şekillendirme çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Toru, “Önümüzdeki 100 yıl boyunca mahallelerimizin gelişimine yön vermek basit bir süreç değil. Ortak fikirle birlikte planlarımızı gerçekleştirdik. 18. Madde uygulamalarımız devam ediyor. Uygulamanın bittiği mahallelerimizde tapu devirlerine başladık. Meram’da şu anda Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm hamlelerinden biri gerçekleştiriliyor. 1,5 milyon metrekarede, 5 farklı bölgede başlamış olduğumuz kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında ilk temelimizi Aymanas Mahallesinden atıyoruz. Önümüzdeki iki ay içerisinde diğer bölgelerimizin de temellerini atarak halkımızı evlerine kavuşturmaya çalışacağız” dedi.

“Proje sadece Meram’ın değil; şehrimizin de değişen yeni yüzünü yansıtacaktır”

Aymanas Evleri Yapı Kooperatifi’nin temelinin atılmasıyla büyük bir adım atıldığını ifade eden Başkan Toru, “Halkımızın nitelikli ve günümüzün imkanlarıyla inşa edilmiş ve sosyal dokuyu da güçlendirme amacı taşıyan bu evlerde yaşaması için bugün, burada önemli bir temel atıyoruz. Bu aslında bir son değildir; bu temeli, geleceğimizin adına atarken, yeni başlangıçların da ilki olacağının müjdesini buradan duyuruyorum. Küçük Aymanas Mahallemizdeki arsa sahiplerinin ve kooperatif üyelerinin; kısa sürede tamamlanarak ev sahibi olmaları ve örnek bir yaşam kurulması için Belediyemiz öncülüğünde kurduğumuz bu kooperatifteki toplam 228 daire için 1710 kişi ön başvuruda bulundu. Bu rakam aynı zamanda halkımızın teveccühünü de göstermektedir. Bu proje sadece Meram’ın değil; şehrimizin de değişen yeni yüzünü yansıtacaktır” ifadelerini kullandı.

“Camimiz sağlam ve inançlı nesiller yetiştirmek adına önemli bir görev ifa edecek”

Önümüzdeki aylarda diğer projelerin de halkın istifadesine sunulacağını aktaran Toru, “Meram’ın geleceğine, gelecek yüz yılına damgamızı sizler adına vurmanın heyecanını ve mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Bu, bizim olduğu kadar Meramlının da gururudur, sevincidir. Belediyemizin tüm imkanlarını zorlayarak, alnımızın akıyla yaptığımız tüm hizmetlerin Meram’a hayırlı olmasını diliyorum. Aymanas Evleri’nin hemen yanı başında yapılacak olan camimizin de sağlam ve inançlı nesiller yetiştirmek adına önemli bir görevi ifa edeceğini biliyorum. Çocuklarımızı, gençlerimizi çağın tuzaklarından korumak için maneviyatlarını yükseltmemiz için camiden, cemaatten uzak düşürmememiz gerekmektedir. Atacağımız temellerin vatanın ve milletin refahına vesile olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

İmar planı, uygulamaları ve kentsel dönüşümlerle ilgili Başkan Fatma Toru’nun ve belediye ekiplerinin yoğun mesai harcadığını ifade eden AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, “Yapılan bu yatırımlar oldukça önemli. Gerçekleştirilen çalışmalarda konut hamlesinin ilk meyvesi olan Aymanas Evleri Yapı Kooperatifi Konyamız ve ülkemiz için hayırlı olsun” dedi.

“Başkanımız ve ekibi meram için gece gündüz çalışıyorlar”

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Meram’ın yeni bir güzelliğinin temel atmasında bir araya gelindiğini belirterek, “Değerli başkanımızın şahsında tüm ekibine teşekkür ediyorum. Başkanımız ve ekibi Meram için gece gündüz çalışıyorlar. Bu şehir herşeyin en güzeline layık ve ter döken herkesten Allah razı olsun. Nasıl ki ülkemiz geleceğe emin adımlarla yürüyorsa şehrimiz de hem tarihini hem de kültürünü geleceğe taşıyor. Sadece ev değil mahallenin ihtiyacını karşılayacak sosyal donatılarla beraber pek çok alan projede yer alıyor. Hak sahipleri teslim alacakları dairelerde huzur içinde yaşayacaklar inşallah. Türkiye’nin her dönem yaşadığı zorluklara rağmen milletimiz bir ve beraber olarak her türlü zorluğun üstesinden geliyor. Türkiye yeni dönemde de çok daha güçlü bir şekilde yürüyüşünü devam ettirecek. Konya olarak, hemşehrilerimizin ihtiyaç duyduğu tüm yatırımlar için belediye başklanlarımızla çalışıyoruz. Projenin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde protokol üyelerinin butona basmasıyla Aymanas Evleri ve caminin temeli atıldı. Temel atma törenine AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mithat Büyükalim, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Selçuklu Belediye Başkan Vekili Faruk Ulular, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Meclis üyeleri, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Ermiş, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.