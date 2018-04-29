Azeri Büyükelçi Hazar İbrahim’den Akşehir’e ziyaret

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve beraberindeki heyet, Konya’nın Akşehir ilçesine gelerek çeşitli temaslarda bulundu.

Büyükelçi İbrahim’in Akşehir gezisine Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ile AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu’da eşlik etti. Akşehir’deki temasları kapsamında Nasreddin Hoca Türbesi, Nimetullah Nahcivani Türbesi, Kent Ormanı, Tarihi Arasta Çarşı’sını ziyaret eden Büyükelçi Hazar İbrahim, Akşehir’e hayran kaldı.

Başkan Akkaya yaptığı konuşmada, “İki devlet bir, millet olan Azerbaycan ülkemizin Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim Beyi Akşehirimizde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kendileri Nimetullah Nahcivani Hazretleri’nin Akşehir’de metfun bulunduğunu öğrenince Akşehir’i ziyaret edip bir Fatiha okumak istemişler ve bu vesileyle Akşehirimizi ziyaret ettiler. Bizde önce Nasreddin Hocamızın türbesini ziyaret ederek kısa bir Akşehir turuna müteakip Nahivani Hazretlerinin huzuruna geldik. Kendilerine belediyemiz tarafından bastırılan Nimetullah Nahcivani Hazretlerinin tefsirini takdim ettik. Rivayetlere göre Nimetullah Nahcivani Hazretleri bu tefsiri hazırlarken Peygamber Efendimizi rüyasında görüyor. Peygamber Efendimizin bu tefsirdeki bazı konularda düzeltmeleri oluyor. O anlamda da bu tefsir çok önem arz ediyor. Allah, Nahcivani Hazretlerinden razı olsun, bizim memleketimize teşrif etmiş. Buraların İslamlaşmasında kendilerinin çok büyük katkısı olmuş. Büyükelçimizin vasıtasıyla da bir adım daha atmış olalım. Nimetullah Nahcivani Hazretleri bizim ortak yönümüz. Tabi ki iki ülke arasında birçok ortak yönümüz var ama diğer bir zenginlik ve ortak yönümüz Nimetullah Nahcivani Hazretleri. İnşallah Nahcivan ile de bir kardeş şehir olma noktasında Büyükelçimizin gayretleri ile de bu işi sonuçlandıralım. Size Akşehirimizi ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. 5-10 Temmuz tarihinde yapacağımız Nasreddin Hoca Şenliğimizde sizleri tekrar burada görmekten kıvanç duyacağımızı da ifade etmek istiyorum” dedi.

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim de, Başkan Akkaya’ya gösterdiği ilgi ve misafirperverlik için teşekkür ederek, “Sizin de dediğiniz gibi tek millet iki devletiz biz. Birçok kişi bunun son zamanlarda olduğunu düşünse de bunun tarihi yüzyıllar, bin yıllar öncesine gidiyor. Nimetullah Nahcivani’nin buraya gelmesi de bunun göstergesi. Çok güzel bir şehriniz var ve çok güzel işler yapmışsınız” diye konuştu.

Nimetullah Nahcivani Türbesinde dua eden Büyükelçi İbrahim’e Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından Nimetullah Nahcivani’nin yazdığı Kur’an-ı Kerim tefsiri hediye edildi.