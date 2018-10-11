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11 Ekim 2018 Perşembe 10:47

Aziziye Caddesi’nde kalite yükseliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Aziziye Caddesi ve çevresinde asfalt ve çevre düzenleme çalışmaları yapıyor.Konya Büyükşehir Belediyesi Aziziye Caddesi ve çevresinde çevre düzenleme çalışmaları yapıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı...

Aziziye Caddesi'nde kalite yükseliyor
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Konya Büyükşehir Belediyesi, Aziziye Caddesi ve çevresinde asfalt ve çevre düzenleme çalışmaları yapıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Aziziye Caddesi ve çevresinde çevre düzenleme çalışmaları yapıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tarihi şehir merkezinde önemli caddelerden biri olan Aziziye Caddesinin standardını artırmak için çalışmalar yaptıklarını belirterek, ekiplerin bölgedeki trafik akışını etkilememek için gece çalışması yürüttüğünü dile getirdi.

Başkan Altay, “Aziziye Caddesi ve çevre düzenlemesi çalışmalarımız kapsamında 2 bin 500 metre bordür ve 5 bin metrekare doğal taş kullanıldı. Ayrıca yağmur suyunun uzaklaştırılması ile ilgili ızgara çalışmaları da tamamlandı. Şu anda yolun son kat asfalt kaplanması yapılıyor. Ayrılmış yol olarak projelendirdiğimiz ve yol genişliği 14 metre olan Aziziye Caddesindeki projemizle caddedeki trafik akışı büyük ölçüde rahatlayacak” şeklinde konuştu.

Başkan Altay, proje kapsamında Sahip Ata Caddesinde de bir takım düzenlemeler yapılacağını ifade ederek, bu kapsamda söz konusu caddede gerçekleştirilecek düzenlemenin de en kısa sürede tamamlanacağını sözlerine ekledi.
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