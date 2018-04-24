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24 Nisan 2018 Salı 14:00

Başkan Acar’dan Derbentli dekanlara ziyaret

Konya’nın Derbent İlçe Belediye Başkanı Hamdi Acar, Belediye Meclisi Üyesi İsmail Öz ile birlikte Necmettin Erbakan Üniversitesini (NEÜ) ziyaret etti.Başkan Acar, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Bilal Kuşpınar...

Başkan Acar'dan Derbentli dekanlara ziyaret
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Konya’nın Derbent İlçe Belediye Başkanı Hamdi Acar, Belediye Meclisi Üyesi İsmail Öz ile birlikte Necmettin Erbakan Üniversitesini (NEÜ) ziyaret etti.

Başkan Acar, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Bilal Kuşpınar ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına atanan Prof. Dr. Ahmet Çaycı ile makamlarında görüştü. İlk olarak Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kuşpınar ile görüşen Başkan Acar, “Kuşpınar Derbent’te yetişmiş ve uluslararası alanda kabul görmüş bir ilim adamı. Hafızlar diyarı olarak ün yapan ilçemizden Prof. Dr. Kuşpınar gibi insanların yetişmesinden son derece bahtiyarız. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı’yı da, makamında ziyaret eden Başkan Hamdi Acar, Prof. Dr. Çaycı’ya da yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti. Başkan Acar, Kuşpınar ve Çaycı gibi hocalarımızın ilçemiz gençliği için model olacaklarına inanıyoruz" dedi.
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