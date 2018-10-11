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11 Ekim 2018 Perşembe 11:27

Başkan Akkaya ve belediye personeli kan bağışı yaptı

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız ve Belediye personeli, Kızılay tırında kan bağışında bulundu.Akşehir Cumhuriyet Meydanı’na kurulan Kızılay tırında, kan bağışında bulunan...

Başkan Akkaya ve belediye personeli kan bağışı yaptı
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Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız ve Belediye personeli, Kızılay tırında kan bağışında bulundu.

Akşehir Cumhuriyet Meydanı’na kurulan Kızılay tırında, kan bağışında bulunan Başkan Salih Akkaya ve beraberindekilere çadırda görevli olan yetkililer tarafından teşekkür edilerek bilgi verildi. Kan bağışının bir insanlık görevi olduğuna vurgu yapan Başkan Akkaya “Her 3 ayda bir belediye personelimizle beraber kan bağışında bulunuyoruz. İnşallah bu kanlar ihtiyaç sahiplerine şifa olur. Kızılay’ın kayıt altına almaya başladığı dönemden bu yana bugün 9. kez kan vermiş oldum. Kayıt yapılamayan dönemlerde de verdiğimiz kanlar vardı. Kızılay 10 kez kan verenlere bronz madalya, 20’den sonra gümüş, 35’ten sonra da altın madalya veriyor. Bu uygulamada kan verenler için güzel bir teşvik olmuş. Aldığımız bilgilere göre Kızılay ekibi şehrimize bu gelişlerinde 350 hemşehrimizden 350 ünite kan almış olacaklar. Ben bu vesileyle Akşehirli hemşehrilerimi bu duyarlılıklarından dolayı kutluyor ve bu sayının daha da artmasını ümit ediyorum. Kızılay’ımızı da bu kan bağış kampanyaları ile yurt içi ve yurt dışında afet durumlarında yaptıkları yardımlar konusunda tebrik ediyorum” diye konuştu.
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