Başkan Akkaya’dan engelli gence doğum günü sürprizi

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, kas hastası nedeniyle yürüme engelli olan Ramazan Çatlak’ı evinde ziyaret ederek doğum gününü kutladı.

Başkan Akkaya’nın ziyaretine Belediye Meclis Üyeleri Ahat Şahin, Ahmet Yıldız ve Başkan Akkaya’nın oğlu Furkan Akkaya’da eşlik etti. Başkan Akkaya’yı ve diğer misafirleri karşısında görünce şaşırıp duygulanan Ramazan Çatlak, Başkan Akkaya’ya teşekkür etti. 26 yaşına giren genci kutlayıp doğum gününü tebrik eden Başkan Akkaya, ona çok sevdiği Akşehirspor forması ile boyun atkısı armağan etti. Engelli gencin sigara içtiğini öğrenen Başkan Akkaya, ondan sigaraya bırakmasını istedi. Önce biraz direnen ama sonunda kabullenen Ramazan Çatlak, içtiği sigara paketini ve çakmağını Başkan Akkaya’ya vererek bir daha sigara içmeyeceğine dair söz verdi. Başkan Akkaya da, eğer bir yıl boyunca sigara içmediğini ispat ederse Ramazan Çatlak’ı taraftarı olduğu Galatasaray’ın Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’ndaki maçına seyirci olarak yollama sözünü verdi.

Ramazan Çatlak, misafirlerinin getirdiği doğum günü pastasındaki mumları üfleyip pastasını kesip, doğum günü kutlaması için Başkan Akkaya ve beraberindekilere teşekkür etti.