Başkan Akkaya’nın esnaf odaları ile toplantıları sürüyor

Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe genelinde faaliyet gösteren esnaf odalarının üyeleri ile ‘Esnaflarımızla Buluşuyoruz, Akşehirimizi Konuşuyoruz’ başlığı altında düzenlediği istişare toplantılarını sürdürüyor.

Akşehir Terziler Tuhafiyeciler Manifaturacılar Esnaf Odası üyeleri ile bir toplantı gerçekleştiren Başkan Akkaya, belediye çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi vererek toplantıya katılan oda üyelerinin sorularını yanıtlayıp taleplerini dinledi. Akşehir Belediyesi Takkasızlar Konağı’nda gerçekleştirilen toplantıya, Başkan Akkaya’nın yanı sıra, Akşehir Terziler Tuhafiyeciler Manifaturacılar Esnaf Odası Başkanı Yusuf Ertuğrul, Belediye Başkan Yardımcısı Mevlüt Yiğit, Belediye Birim Müdürleri ve amirleri ile çok sayıda oda üyesi katıldı. Toplantıda; Akşehir Belediyesinin yaptığı yatırım, hizmet ve projeler hakkında bir sunum yapan Başkan Akkaya, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlıkların ilçeye yaptığı yatırım ve projeler hakkında da bilgiler verdi. Başkan Akkaya, sunumunun ardından katılımcıların istek ve taleplerini de dinledi.

Akşehir’de toplumun her kesimiyle istişare ettiklerini ‘Esnaflarımızla Buluşuyoruz, Akşehirimizi Konuşuyoruz ’toplantıları ile de farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelip, onları dinleyip, taleplerini not alarak isteklerini yerine getirebilmenin gayretini gösterdiklerini söyleyen Başkan Akkaya “Akşehir’imizde yaşayan tüm hemşehrilerimizin görüşlerini ve önerilerini almaya büyük önem veriyoruz. Bu görüşler ve öneriler sayesinde, Akşehir’imize daha güzel hizmetler sunma çabasındayız. Özellikle başlattığımız ‘Esnaflarımızla Buluşuyoruz, Akşehir’imizi Konuşuyoruz’ toplantılarımızda tüm esnaf odalarımızla bir araya gelerek Akşehir’imizle ilgili konularda istişare yapıyoruz. Bu toplantılarla hem 4 yıllık süreçte neler yapıldığını anlatıyoruz, hem de gelecekte yapılması istenilen konuları değerlendirip istişare ederek ona göre çalışmalarımızı belirliyoruz” diye konuştu.

Yapılan toplantı, Başkan Akkaya ve katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.