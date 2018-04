Başkan Altay, çocukları dinledi

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ‘Ortak Akıl Buluşmaları’ kapsamında farklı okullardan gelen çocuklarla bir araya geldi.

Selçuklu Belediyesi çocuklara yönelik hayata geçirdiği birçok proje ile ses getirmeye devam ederken Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’da her fırsatta farklı yaş gruplarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. Okul ziyaretleriyle öğrencilerle buluşan Başkan Altay ortak akıl buluşmaları kapsamında bu kez 4 farklı okuldan gelen öğrencileri ağırladı. Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleşen programda, bu yıl 6. yılına giren Türkiye’nin en değerli eğitim programı, Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) başta olmak üzere, Selçuklu Belediyesinin çocuklara yönelik gerçekleştirdiği, "Selçuklu Torunları Ecdadla Buluşuyor", "Güle Oynaya Camiye Gel" ve her yıl binlerce çocuğun faydalandığı spor okulu faaliyetleri de konuşuldu.

Başkan Altay’ın deneyim paylaşımında da bulunduğu programda öğrencilerden gelen sorular cevaplandırıldı. Çocukluk yıllarından belediye başkanlığa uzanan süreçte yaşadığı süreçlerden örnekler veren Başkan Altay, günümüz çocuklarının geleceğe hazırlanmaları için her türlü koşulların sağlandığını ve bu noktada yeni neslin şanslı olduğunu ifade etti. Başkan Altay, "Sizlerin en iyi şekilde yetişmesi için başta aileleriniz olmak üzere okulunuz, belediyemiz ve devletimiz her türlü imkanı sunmak için çalışıyoruz. Selçuklu Belediyesi olarak faaliyetlerimizde çocuklarımıza yönelik olanlar her zaman önceliğimiz. Sizlerin daha değerli bir nesil olmanız için 6 yıldır sürdürdüğümüz SEDEP başta olmak üzere, her yıl binlerce çocuğumuzun faydalandığı yaz ve yıl boyu spor okullarımız, sayıları 55’e ulaşan kütüphanelerimiz ve mahallemize kazandırdığımız çocuk oyun gruplarımız ile çocuklarımızın mutluluğu için çalışıyoruz" dedi.

Renkli diyalogların yaşandığı program birlikte fotoğraf çekimi ile sona erdi. elçuklu Belediyesinin çocuk ve gençlere yönelik faaliyetlerinin konuşulduğu programa Selçuklu Belediyesi Ortaokulu, Muhammed Hamdi Yazır İmam Hatip Ortaokulu, Mahmut Sami Ramazanoğlu İmam Hatip Ortaokulu ve Adnan Hadiye Sürmegöz Ortaokulundan öğrenciler katıldı.