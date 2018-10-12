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12 Ekim 2018 Cuma 14:29

Başkan Altay Cuma Buluşması geleneğini sürdürüyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğun İbrahim Altay, Cuma Buluşmaları kapsamında Büyük Buğday Pazarı Cami’nde esnaflar ve vatandaşlarla bir araya geldi.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından her hafta farklı...

Başkan Altay Cuma Buluşması geleneğini sürdürüyor
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğun İbrahim Altay, Cuma Buluşmaları kapsamında Büyük Buğday Pazarı Cami’nde esnaflar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilen Cuma Buluşmaları devam ediyor. Hizmet kalitesinin yükseltilmesine ve istişarelerle şehrin gelişimine katkı sağlayan buluşmalarının bu haftaki adresi Büyük Buğday Pazarı Cami oldu. Cuma Namazını bölge sakinleriyle birlikte kılan Başkan Altay, namazın ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek istişare etti.

Başkan Altay, “Şehrimizin dört bir yanında vatandaşlarımızla bir araya gelerek hem hizmetlerimizin ortaya çıkardığı sonuçları hem de ihtiyaçları bölge sakinleriyle istişare ediyoruz. Hemşehrilerimizin cumalarını tebrik ederek dualarını alıyoruz. Tek amacımız Konya’nın ve Konyalının yaşam kalitesini yükseltmek. Buna yönelik gayretimiz devam edecek” dedi.

Programa Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli ile Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik de katıldı.
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