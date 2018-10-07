Başkan Altay: “Hizmet etmek yeni hedefler koymaktan geçiyor”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği yatırımları incelemek ve vatandaşlarla bir araya gelmek amacıyla Derebucak ve Beyşehir’e ziyarette bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay halk buluşmaları, yatırım incelemeleri ve çeşitli programlara katılmak için Beyşehir ve Derebucak’ı ziyaret etti. İlk olarak Derebucak’a giden Başkan Altay, Derebucaklıların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Önceki Dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’in Derebucak’ta da çok önemli hizmetlere imza attığını kaydeden Altay, “Her gittiğimiz yerde bu çalışmaların hakikaten ne kadar güzel olduğunu ve ilçelerimizin ne kadar değiştiğini müşahede ettik. Biz de 9 yıl kendisi ile birlikte çalıştık ve yaklaşık 6 aydır da ondan aldığımız görevi çıtayı daha yükseltmek için gece gündüz çalışıyoruz. Hizmet etmek, her gün yeni bir şeyler söylemek yeni şeyler yapmak ve yeni hedefler koymaktan geçiyor. Bizler de inşallah bundan sonra hem ilçelerimizde hem de merkezde hizmet etmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa da Büyükşehir Belediyesi ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşın hizmetinde olacaklarını belirterek, her zaman kendilerine destek veren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, halk buluşmasından sonra Büyükşehir Belediyesinin ilçeye kazandırdığı Derebucak Şehir Parkı ile prestij caddede incelemelerde bulundu.

“5 yılda Derebucak’a 40 milyon TL yatırım yaptık”

Başkan Altay, prestij cadde ve parkın ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, “13 bin metrekarelik alana yapılan ve yaklaşık 2 milyon liraya mal ettiğimiz Şehir Parkımız Derebucak’a yakışır bir tesis oldu. Basketbol sahasından yürüyüş yollarına, kamelyalardan oyun alanına kadar insanımızın dinlenebildiği bir yer burası. Parkımız inşallah en kısa sürede hizmete açılacak. Büyükşehir Yasası ile birlikte Derebucak’a toplamda 40 milyon lira yatırım yaptık. Bu yatırımlarımızla ilçelerimizin standartlarını yükseltmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Beyşehir Asımın Nesli Gençlik Kampı’na ziyaret

Derebucak’ta 40 gün sabah namazına giderek bisiklet almaya hak kazanan öğrencilerle de sohbet eden Başkan Altay, Derebucak’ın ardından Beyşehir’i de ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Medeniyet Okulu Projesi kapsamındaki Bilgehanelerde eğitim gören öğrencilere yönelik Beyşehir’deki Asım’ın Nesli Gençlik Kampı’nı ziyaret eden Başkan Altay, kamp ve öğrencilerin eğitimleri hakkında bilgi aldı. Başkan Altay, Beyşehir esnafını da ziyaret ederek hayırlı işler dileğinde bulundu ve vatandaşla bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Başkan Altay Eşrefoğlu Bedesteni Restorasyonu ve çevre düzenlemelerini inceledi

Başkan Altay, daha sonra Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen Beyşehir Tarihi Eşrefoğlu Bedesteni restorasyonu ve çevre düzenlemesi çalışmalarını da yerinde inceledi. Çalışmalarda gelinen durum hakkında bilgi alarak Beyşehir’e bugüne kadar yapılan yatırımlar hakkında da bilgi veren Altay, “Büyükşehir Belediyesi olarak Beyşehirimize son 5 yılda 120 milyon liralık yatırım yaptık. Prestji caddeden şehir konağına kadar birçok önemli yatırımlar yapıldı ve altyapı ile ilgili birçok eksiklikler giderildi. İçeri Şehir Mahallemizde Eşrefoğlu Camimizin olduğu yerde önemli restorasyon çalışması yürütüyoruz. Amacımız Beyşehir’in Konya’ya gelen turistler tarafından ziyaret edilmesini sağlamak. Çünkü özellikle Eşrefoğlu Cami Türkiye’deki en önemli ahşap cami örneklerinden birisi ve bu bölgedeki restorasyon çalışmalarımızla birlikte Beyşehir Konyalılar ve Konya’ya gelen turistler için çok önemli bir turizm merkezi haline dönüşecek. Hedefimiz Konya’da turizm altyapısını tamamlayarak Beyşehir’in turizme kazandırılmasını sağlamak” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın Beyşehir ziyaretinin son durakları ise Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Beyşehir İtfaiye Merkezi ile Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı 4. Bölge Müdürlüğü oldu. Her iki birim personeliyle bir araya gelen Başkan Uğur İbrahim Altay, çalışmalarında başarılar diledi.