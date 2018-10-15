Başkan Altay: “İlçelerimizin çehresini değiştirecek yatırımlar yapıyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğli ve Halkapınar ilçesinde yatırım ve projeleri inceleyerek vatandaşlarla buluştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğli ve Halkapınar’da yatırımları ve projeleri inceleyerek vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Altay, ilçe programı kapsamında ilk önce Halkapınar’da esnaf ziyareti yaptı, vatandaşlarla buluştu.

Halkapınar Belediye Başkanı Fahri Vardar ile birlikte ilçe sakinleriyle buluşan Başkan Altay, Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte ilçelerdeki değişimden söz ederek, “Büyükşehir Belediyemizin ilçe belediyelerimizle birlikte ne kadar çok iş yaptığını en iyi sizler fark ediyorsunuz. Çünkü ilçelerimizde önemli değişiklikler oldu ve milyonlarca liralık yatırımlar gerçekleştirildi. Bir kısmı merkezi hükümetten gelen paylarla, bir kısmı da Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın ürettiği kaynaklarla yapıldı. Bugüne kadar Halkapınar’a 25 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirildi. Daha yapacağımız çok iş var” ifadelerini kullandı.

“Yeni dönemde ilçelerimizin çehresini değiştirecek hizmetler yapacağız”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mart ayında gerçekleştirilecek Yerel Yönetimler Seçimlerinin önemli olduğunu belirterek, “Bir yerde eğer bir kalkınma varsa bu uyumun neticesidir. Ne zaman sandığı vatandaşın önüne koysak vatandaşımız gereğini yaptı. Bizler de sizlere layık olabilmek için gece gündüz demeden, haftanın yedi günü, 24 saat çalışıyoruz. İnşallah gelecek çok daha güzel olacak. Bu dönem altyapı hizmetlerinin tamamlandığı bir dönem oldu. Şimdi de ilçelerimizin çehresini değiştirecek önemli hizmetleri de hep birlikte yaparız” dedi.

“Ereğli’ye 140 milyon liralık yatırım yapıldı”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Halkapınar ziyaretinin ardından Ereğli’ye geçti. Burada Büyükşehir Belediyesi Ereğli Aile Sanat ve Eğitim Merkezi’nin (ASEM) dönem açılışına katılan Başkan Altay, daha sonra ilçe esnaflarını ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. Büyükşehir Belediyesi olarak son 5 yılda Ereğli’ye 140 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Altay, şunları kaydetti: “Bu rakamın büyük bir kısmı altyapı ile ilgili. Kanalizasyon ve su ile ilgili önemli projeler hayata geçirildi. Yollar, prestij caddeler yapıldı. İçinde yüzme havuzu, sauna ve dersliklerin olduğu KOMEK ve ASEM binalarımızı yaptık. Bununla birlikte Rüstem Paşa gibi çok önemli restorasyon çalışmaları da yine Büyükşehir Belediyemiz tarafından yürütülüyor. Ama daha yapacak çok işimiz var. Ereğli’ye hizmet etmek için çalışıyoruz. Konya’nın bu başarısında birlik ve uyum içinde çalışmak çok önemli bir etken. Konya bu manada şanslı bir şehir ve Büyükşehir ile ilçe belediyeleriyle birlikte hizmet üretme yeteneğimiz var”

“Hükümetimize destek için su fiyatında yüzde 10 indirim yaptık”

Altay, hükümet tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na da destek verdiklerini hatırlatarak, “KOSKİ su fiyatlarında yüzde 10’luk bir indirim gerçekleştirdik. Bu sadece Konya merkezde değil tüm ilçeleri içerisine alan bir hizmet. Özellikle Ereğli’de tarımsal kalkınma için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. İnşallah Konya ve Ereğli’nin geleceği bugünden çok daha güzel olacak” dedi.

“Büyükşehir belediyemizle Ereğli’ye birçok önemli hizmetler yaptık”

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven de Yeni Büyükşehir Yasası’nın ardından Büyükşehir Belediyesiyle birlikte birçok çalışma yaptıklarını kaydederek, “Büyükşehir Belediyesi KOSKİ ile birlikte hem kanalizasyon, hem de asbestli boruların değişimi gibi altyapıya yönelik maddi anlamda çok yüksek yatırımlar yaptı. Prestij caddeler, şehir konağı, mahalle yolları ve daha niceleri Tüm bu hizmetlerin hayata geçmesinde emek gösteren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Ereğli asfalt plentinde sadece bu yıl 62 bin ton asfalt üretildi”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ereğli ziyareti kapsamında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Ereğli İtfaiye Merkezi inşaatında ve Ereğli Bölge Asfalt Plenti’nde de inceleme yaptı. Büyükşehir Belediyesi olarak Ereğli’de birçok önemli hizmetin hayata geçtiğini kaydeden Altay, “Günlük 240 ton asfalt üretimi kapasiteli asfalt plentimizde sadece bu yıl 62 bin ton asfalt üretildi. 129 kilometre mahalle yolu yapıldı ve en önemlisi de Ereğli-İvriz arasındaki yol bu plentten üretilen sıcak asfaltla bir standarda kavuşturulmuş oldu. İnşallah ilçelerimizde hizmet ve yatırıma devam ediyoruz. 5 araçlık İtfaiye Merkezimiz de tamamlanmak üzere. Bir dahaki gelişimizde o da açılmış olacak. 2 milyon liranın üzerinde bir yatırımla o da itfaiye teşkilatımıza yakışır bir tesis olacak” diye konuştu.