Başkan Altay: 'Konya belediyecilik hizmetlerinde tüm Türkiye'ye örnek bir şehir'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya iade-i ziyarette bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’yı makamında ziyaret etti. Başkan Pekyatırmacı’ya yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Altay, Pekyatırmacı’ya çalışmalarında başarılar diledi. Ziyarette Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları da hazır bulundu.

Konya’nın belediyecilik hizmetlerinde tüm Türkiye’ye örnek bir şehir olduğunu ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Bu güzel şehre 9 yıl boyunca Selçuklu Belediye Başkanı olarak hizmet etmenin bahtiyarlığını yaşadık. Türkiye’nin en güzel belediyelerinden biri haline gelen Selçuklu’da birlik ve beraberlik ruhu ile güzel hizmetlere imza attık. Bizden sonra bu görevi alan Ahmet Pekyatırmacı başkanımızın da bu hizmet yarışında güzel işlere imza atacağına olan inancımız tam. İnşallah bundan sonraki süreçte de hep birlikte Konyamız için güzel işler yapacağız ve Konya’nın geleceğinin bugünden daha güzel olması için çalışacağız" dedi.

Başkan Altay’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu sadece Konya’nın değil tüm Türkiye’nin örnek çalışmalarını takdirle izlediği bir ilçe haline geldi. Bu başarıda kuşkusuz Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’ın emek ve çalışmalarının payı büyük. Bu noktada emanet aldığımız bu görevde hizmet çıtasının çok yüksek olduğunu biliyoruz. İnşallah sorumluluk bilinciyle Selçuklu ve Konyamız için güzel işler yapacağız ve Selçuklumuzu daha iyi noktalara taşımanın gayreti içinde olacağız. Ziyaretlerinden dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a teşekkür ediyor, Konyamız için yürüteceği güzel hizmetlerde kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a ziyaretin sonunda üzerinde Allah lafzının bulunduğu tablo hediye etti.