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11 Ekim 2018 Perşembe 16:06

Başkan Altay, şehir istişarelerinde vatandaşlarla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şehir İstişareleri programı kapsamında Büyükşehir Belediyesinde vatandaşlarla bir araya geldi.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şehir İstişareleri programları...

Başkan Altay, şehir istişarelerinde vatandaşlarla buluştu
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şehir İstişareleri programı kapsamında Büyükşehir Belediyesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şehir İstişareleri programları kapsamında vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen programda vatandaşların taleplerini dinleyerek çözüm için talimatlar veren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, her fırsatta vatandaşla bir araya geldiklerini ve bu buluşmalara önem verdiklerini belirtti. Şehrin yönetiminde ve karar alma aşamalarında toplumun her kesimi ile bir araya gelmeye büyük özen gösterdiklerini kaydeden Başkan Uğur İbrahim Altay, Şehir İstişareleri programları ile de bunu sağlamaya gayret ettiklerinin altını çizdi.

Altay, “İstişarenin önemi ve faydasının farkında olarak bu geleneğimizi sürdürüyoruz. Bu bağlamda da her daim hemşehrilerimizle iç içe olarak hem insanımızın her konudaki fikir ve taleplerini dinliyoruz hem de şehrimizin gelişimine katkı sağlayacak proje ile görüşleri alıyoruz. Şehrimiz ve insanımızın geleceği için hep birlikte neler yapabileceğimizi konuşuyor olmak, birlikteliğimizi pekiştiriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.
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