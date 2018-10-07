KONYA:
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07 Ekim 2018 Pazar 11:44

Başkan Özaltun: “Beyşehir altın dönemde, yeni bir devlet yatırımına daha kavuştu”

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, Şehit İbrahim Bey Caddesi üzerinde yapımında sona gelinen yeni adalet sarayı inşaat alanını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun,...

Başkan Özaltun: 'Beyşehir altın dönemde, yeni bir devlet yatırımına daha kavuştu”
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Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, Şehit İbrahim Bey Caddesi üzerinde yapımında sona gelinen yeni adalet sarayı inşaat alanını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, kendisine eşlik eden Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Arif Turfand ile birlikte yapımında sona gelinen yeni adalet sarayı inşaat alanı sahasında yetkili mühendis Gökhan Küçükaslan’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Beyşehir’de resmi kurum binalarının birçoğunun faaliyete geçmiş durumda olmasının ve bunlardan bir tanesi olan yeni adliye binasının da en kısa sürede faaliyete geçeceğini belirten Özaltun, bina çevresinde incelemelerde bulundu. Beyşehir’in yeni dönemde yeni bir devlet yatırımına daha kavuştuğunu dile getiren Özaltun, ilçenin kazanımlarına bir yenisinin daha eklendiğini söyledi. Özaltun, “Yapılan hizmetler noktasında hemşehrilerimizden olumlu yönde dönüşler alıyoruz. Bununla birlikte emniyet ve adliye binamızın da çalışmaları başlamıştı ve emniyet binamızın hafriyatı yapıldı. Dolayısıyla bu kapsamda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah adliye binamızı da en yakın sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Müteahhidin çalışmalarının bitmesinin hemen ardından biz belediye olarak çevre düzenlemeleri ve açılacak yollar hususunda bina çevresinde bu noktada incelemelerde bulunduk. Fen işleri müdürlüğümüz tarafından, Beyşehir adliyemize dışarıdan veya merkezden gelen vatandaşlarımız için adliye binamızda rahat dolaşabilecekleri, yolların açılması, kamelyalar ve peyzaj mimar noktasında gerekli görüşmelerimizi yaptık. İnşaat biter bitmez bizde bu çalışmaları bitirip biran önce hemşehrilerimizin daha rahat bir şekilde gelmelerini sağlayacağız. Bizler bu noktada üzerimize düşen ne varsa sonuna kadar çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
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