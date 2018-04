Başkan Özaltun: “Beyşehir’de değişim, dönüşüm devam ediyor”

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başakanı Murat Özaltun, ilçede faaliyet gösteren hububatçı esnafıyla bir araya geldi. Başkan Özaltun, Beyşehir Belediyesi olarak her alanda başlattıkları değişim ve dönüşümün devam ettiğini söyledi.Beyşehir...

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başakanı Murat Özaltun, ilçede faaliyet gösteren hububatçı esnafıyla bir araya geldi. Başkan Özaltun, Beyşehir Belediyesi olarak her alanda başlattıkları değişim ve dönüşümün devam ettiğini söyledi.

Beyşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinden Taşköprü Aile Çay Bahçesinde gerçekleştirilen hububatçı esnafı ile buluşma toplantısına, belediye meclis üyeleri ve AK Parti İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Özaltun, sektörel bazda gerçekleştirdikleri buluşma programlarının devam ettiğini, son toplantıda ise hububat işi yapan ticaret erbabını ağırladıklarını söyledi. Beyşehir’de toplumun her kesimi gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş dünyasından temsilcilerle bir araya gelerek, onları dinlediklerini, taleplerini not alarak isteklerini yerine getirebilmenin gayretini gösterdiklerini anlatan Başkan Özaltun, “Bu buluşmalar sayesinde hem 4 yıllık süreçte neler yapıldığını anlatıyoruz, hem de gelecekte yapılması istenilen konuları değerlendirip istişare ederek ona göre yeni yol haritamızı belirliyoruz” dedi. Konuşmasında, Beyşehir Belediyesinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi ve devlet tarafından bugüne kadar ilçeye kazandırılan yatırımları anlatan ve bu yatırımlarla ilgili son durum ve gelişmeler hakkında ayrıntılı bilgilere yer veren Başkan Murat Özaltun, Beyşehir’de devam eden yatırımlarla her alanda başlattıkları değişim ve dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Amaçlarının, kenti ve ilçeyi daha ileri noktalara, Konya’nın parlayan bir yıldızı haline getirmek ve yöreyi daha vizyonu geniş bir şekilde tanıtarak geliştirmek olduğunu dile getiren Özaltun, yeni Büyükşehir Yasasının yürürlüğe girmesinin ardından hizmet çapının çok daha genişlemesine rağmen Beyşehir Belediyesi olarak 4 yılda hizmet götürmedikleri mahalle ve yerleşim kalmadığını anlattı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, konuşmasının ardından sektör temsilcilerinden gelen talepleri de dinledi.