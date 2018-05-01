Başkan Özaltun, parklarda oynayan çocuklarla buluştu

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, parklarda oynayan çocuklarla bir araya geldi.

Başkan Özaltun, Beyşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla ilçe merkezine kazandırılan yeni çocuk oyun parklarını gezerek burada oynayan çocuklarla buluştu. Ziyaret ettiği parklarda, kaldırım ve yol üzerinde karşılaştığı çocuklarla sohbet eden ve çeşitli hediyeler veren Özaltun, Beyşehir Belediyesi tarafından yürütülen çocuk oyun parklarına yönelik çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Beyşehir’in çocuk ve genç nüfus potansiyelinin zenginliğine dikkat çeken Özaltun, bundan dolayı onlara hitap eden proje ve çalışmalara büyük önem verdiklerini söyledi.

Beyşehir’de göreve geldikten sonra mahallelere çok sayıda çocuk oyun parkı kazandırdıklarını belirten Özaltun, “Özellikle çocuk oyun parkı olmayan mahallelerimizde, talep gelen ve ihtiyaç olan alanlarda çocuk oyun parkı yapımına hız verdik. Gerek uygun alanlarda gerekse Belediyemize ait alanlarımızda parklar yaparak çocuklarımızın hizmetine sunduk. Parklar konusunda, çocuklarımızdan ve ailelerinden gelen talepleri geri çevirmemeye özen gösterdik. “Beton yığınları arasında oynamaktan bıktık, bizlere yeni oyun alanları kazandırın” diyen çocuklarımızın bu taleplerine kulak verdik. Dolayısıyla, gerek ilçemiz merkezinde, gerekse dış mahallelerimizde yeni ve modern oyun parkları oluşturmaya hız kesmeden devam ediyoruz. İşte bugün de bu parklardan bir tanesini ziyaret ederek, burada oynarken çocuklarımızın yaşadıkları mutluluğa ortak olmak istedik. Onların mutluluğu, bizlerin de mutluluğu demek. Onları inşallah mutlu etmeye, sevindirmeye devam edeceğiz” dedi.