Başkan Özaltun sabah buluşmalarına devam ediyor

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, vatandaşlarla sabah buluşmaları programında bir araya geldi.

Başkan Özaltun, Avşar Mahallesi TOKİ konutlarında bulunan vatandaşlarla bir araya gelerek yapılan ve yapılacak olan hizmetler noktasında fikir alış verişinde bulundu. TOKİ’ye yapılan hizmetleri aktaran Özaltun yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Biz TOKİ mahallemizde gelişmesi için büyümesi için burada gerek okulda gerek okulda çalışmalarımızı yaptık. Bizler imkanlar el verdiği süre siz vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Biz tabiki hizmet yaparken, TOKİ’ye yakın olsun diye uğraşıyoruz. Kültür merkezini TOKİ’ye yakın yapıyoruz, emniyet binası TOKİ’ye yakın noktaya, yüzme havuzu TOKİ’ye yakın noktada yapıyoruz. Merkezin yoğunluğunu dağıtarak Beyşehir’imizin daha da büyük hale gelmesi için çalışıyoruz. Bu kapsamda siz değerli hemşerilerimizle proje üretirken sizlerin de görüşlerini almaya gayret gösteriyoruz. Ben değil biz anlayışı ile yola çıkarak Beyşehir’i parlayan bir yıldız haline getirmek için çalışıyoruz.”

“Şehrimizde homojen bir dağıtım uygulayacağız”

Beyşehir merkezdeki yerleşim sorununu ele alan Özaltun, hizmet üretirken ilçenin yerleşim sorununun yanısıra ticaret alanlarını da esas aldıklarını belirtti. Özaltun yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “Beyşehir merkezde daha önceleri stratejik bir hata yapılmış, bütün resmi kurumlar bir noktada toplanmış. Siz bütün resmi kurumları bir noktada toplarsanız, ticari alanı da sabit bir alana toplamış olursunuz. Dolayısıyla araç parkı, insan sıkıntısı üst üste gelir. Bu problemi çözmenin en kolay yolu da hastaneyi bir kenara kaldıracaksınız, emniyeti bir kenara kaldıracaksınız, adliyeyi bir kenara, belediyeyi bir kenara resmi kurumları homojen bir şekilde dağıtırsanız, ticaret de o yönde dağılır ve şehir daha yaşanabilir bir hale gelir. Biz de bu noktada hastaneyi bir yere kültür merkezini bir yere emniyet binamızı bir yere çektik. İnşallah önümüzdeki süreçte belediye binamızı farklı bir yere çekeceğiz. Şu anda hükümet konağı konusunda çalışmalarımız var, hükümet konağını da uygun bir bölgeye kaldırdıktan sonra şehir merkezi daha yaşanabilir bir hale gelecek.”