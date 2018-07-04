Başkan Özaltun: “Vaad ettiklerimizin hepsini yerine getirdik”

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, yerel seçimler sürecinde Beyşehir’de vatandaşlara vaat ettikleri tüm çalışmaları yerine getirdiklerini söyledi.

Beyşehir Belediyesi’nin Temmuz ayı olağan meclis toplantısında meclis üyelerine hitap ederek bir konuşma yapan Belediye Başkanı Özaltun, yerel seçimler sürecinde Beyşehir’de vatandaşlara ne vaat ettilerse hepsini yerine getirdiklerini belirterek, “Yapılan hizmetlerden ötürü çok mutluyuz. Görev sürecinde sizlerle beraber bu yola çıktığımızdan beri gerek hizmet noktasında, gerekse diğer noktada şehrimize layıkıyla görev yapmaya başladık” dedi.

Belediye Başkanı olarak görev yapmaya başladığı günden bu yana yapılan her seçimde halkın kendilerine teveccüh göstermeye devam ettiğini vurgulayan Özaltun, geride kalan 24 Haziran seçimleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, "Bu teveccüh ile birlikte biz meydanlarda da, sokaklarda da, mahallelerde de hep şunu söyledik; ‘sizler bizlere destek verdiniz, bizler de sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz.’ Halkımız bizlere sadece seçimlerde değil, 15 Temmuz’da da diğer günlerde de destek oldu. 24 Haziran seçimlerinde de Cumhurbaşkanımıza Beyşehir’den büyük bir oy oranı çıkmıştır. Dolayısıyla bütün siyasi partilerimize, bütün vatandaşlarımıza, herkese teşekkür ediyoruz. Aslında 24 Haziran’da Beyşehirli vatandaşlarımız yaşadıkları sevinci, sabahlara kadar ailesiyle birlikte arabalarıyla konvoy yaparak en iyi şekilde gösterdi. Bu sevinç bize bir mesajdı; ‘biz üzerimize düşeni yaptık, cumhurbaşkanımıza destek verdik’. Bundan sonraki dönemimizde, hizmet açısından elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Seçim dönemine kadar bazı sıkıntılar yaşanmış olabilir ama önemli olan bundan sonraki yapacağımız çalışmalardır. Önümüzdeki süreçte belediye başkanı olarak seçim sürecinde vatandaşlarımıza vaad edilen tüm çalışmaları yerine getirdik. Bu 4,5 yıllık devre, hizmetlerle dolu dolu bir dönem oldu. Vatandaşımızın bizden beklediği hizmet; biz de hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah.”ifadelerini kullandı.

"“Beyşehir’de yol ve park çalışmalarında çıtayı yükselttik”

Belediye Başkanı Murat Özaltun, “Hizmette siyaset ayrımı yapılmaz” diyerek, Beyşehir’deki yollarda yürütülen kilitli taş ve sıcak asfalt çalışmalarının yanı sıra parklar noktasında da çıtayı çok ama çok yükselttiklerini de dile getirirdi. Özaltun, “Şu noktaya geldik artık mahallelerde; ‘Hizmet bitmiş ama, neden en son bize geldi’ şeklinde eleştirilere uğrar olduk. Eleştirilere tabi açığız ama eleştirirken dozajı, insanlığınızı ve haddinizi aşmamak gerekir. Haddini bilmek önemlidir, bilmeyenlere de halkımız gerekli cevabı vererek bildirecektir. Hizmet tektir, hizmette siyaset ayrımı yapılmaz. Memleketimizde eğer bir siyaset ayrımı yapılacaksa, şunu söylüyorum ben; Beyşehir’e hizmet edecek HDP dışında, hangi siyasi parti siyaset ayrımı yapmadan belediye başkanı olarak hizmet edecekse elini öpmeye hazırım. Ama şehrimize, ülkemize hizmet değil de bölmek isteyen hainlik yapmak isteyen çomak sokan insanlar var ise Allah bizleri onlardan korusun diyorum. Bu dönem altın bir dönem, çıtayı öyle bir yükselttik ki bu şekilde de devam edecek. Bu hızımıza meclis üyelerimiz vatandaşlarımız çok destek oldu. Bizlere çalışmaları ile destek veren işçilerimiz olsun gerek duaları ile vatandaşlarımız olsun hepsinden Allah razı olsun. Bu şehir bir kişinin değil, bu şehir hepimizin. Biz kişi ve mahalle ayrımı yapmaksızın çalışmalarımızı inşallah devam ettireceğiz. Önümüzdeki süreçte; genel seçimler bitti yerel seçim dönemine giriyoruz. İnşallah ay yıldızlı bayrak sürekli dalgalanacak bizde, şehrimizde nefesimiz yettiği müddetçe. Sağlık sıhhatimiz devam ettiği müddetçe hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu memleketin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Bu birlik ve beraberliği bozmak isteyen bir gurup var; bizi Suriye yapmak isteyen. İnşallah biz hiçbir zaman Suriye olmayacağız. Bu duruma düşürmek isteyenlere de Allah fırsat vermesin, onları kahr-u perişan eylesin” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından mecliste gündemdeki konular görüşülerek karara bağlandı.