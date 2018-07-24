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24 Temmuz 2018 Salı 12:13

Başkan Özaltun, vatandaşlarla buluştu

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, Yeni Mahalle’de vatandaşlarla bir araya geldi. Site bahçesinde sohbet ettiği vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Özaltun, “Beyşehir Belediyesi olarak ilçemize ve...

Başkan Özaltun, vatandaşlarla buluştu
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Konya’nın Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, Yeni Mahalle’de vatandaşlarla bir araya geldi. Site bahçesinde sohbet ettiği vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Özaltun, “Beyşehir Belediyesi olarak ilçemize ve mahallelerimize elimizden gelen en iyi hizmeti yapmaya çalışıyoruz. Sizlerden gelen varsa taleplerinizi de dinleyerek yerine getirmek için buradayız” dedi.

Konuşmasında gece gündüz demeden Beyşehir’de yaşayan vatandaşlarla ve toplumun her kesimiyle değişik platformlarda bir araya gelip istek ve sorunlarını dinlemek suretiyle taleplerine cevap vermeye çalıştıklarını belirten Özaltun, “Bugün de bir apartman ve sitemizde ikamet eden vatandaşlarımızla davetleri üzerine bir araya geldik. Amacımız, yaşadığımız bu güzel şehrimize sizlerin de talep ve istekleri doğrultusunda bir şeyler katabilmek. Belediye olarak bölgemize hizmet ederken sizleri de dinleyerek, fikir ve görüşlerini almak her zaman söylediğimiz gibi bizim önceliğimiz. Çünkü düsturumuz şu ‘ben yaptım’ değil, ‘biz yaptık’. Dolayısıyla söylediklerinizi, taleplerinizi not ediyoruz. Tamamını da imkanlarımız ölçüsünde yerine getirmeye çalışıyoruz. Ama şu da bir gerçek, imkanlar sınırsız değil, o yüzden imkanlarımız neye elveriyorsa bu çerçevede hizmet üretmeye gayret gösteriyoruz. Hedefimiz Beyşehir’i siz vatandaşlarımızın da destek ve katkılarıyla daha iyi konuma, layık olduğu yere getirebilmek” dedi.

Özaltun, Beyşehir’in Akdeniz’e yakın bir noktada güzel bir konuma sahip olduğunu, adeta bir inci değerinde olduğunu da ifade ederek, “Bu inci şehrimizi yapacağımız hizmetlerle daha da parlatmanın derdindeyiz. Bunun için tüm ekip arkadaşlarımız gece gündüz demeden mesai yapıyoruz. Hizmet tabii ki sonsuz. İlçemiz, özellikle yaz döneminde artan ziyaretçi trafiği ve gurbetçilerimizin de memleketlerine gelmesiyle birlikte nüfusu önemli ölçüde artan bir yer. Dolayısıyla çok değişken bir nüfusa hizmet etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Özaltun, konuşmasında Beyşehir Belediyesi olarak dönemlerinde ilçeye kazandırılan hizmet ve çalışmalardan da söz ederken, daha sonra site sakinlerinden gelen istekleri dinledi. Toplantıya, Beyşehir Birlik Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Koçer, Yeni Mahalle Muhtarı Ekrem Kökçü, AK Parti İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyeleri, belediye birim müdürleri ile apartman yönetici ve sakinleri katıldı.
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