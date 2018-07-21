KONYA:
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21 Temmuz 2018 Cumartesi 14:30

Başkan Özgüven: "Gayemiz, hemşehrilerimizin huzurunu sağlamak"

Konya’nın Ereğli ilçesinde emniyet müdürlüğü ve zabıta müdürlüğü ekipleri, cami önlerinde ve vatandaşın yoğun olduğu yerlerde vicdani duyguları suistimal eden dilencilere gerekli işlemleri uyguluyor.Çalışmaları takip eden Ereğli...

Başkan Özgüven: 'Gayemiz, hemşehrilerimizin huzurunu sağlamak'
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Konya’nın Ereğli ilçesinde emniyet müdürlüğü ve zabıta müdürlüğü ekipleri, cami önlerinde ve vatandaşın yoğun olduğu yerlerde vicdani duyguları suistimal eden dilencilere gerekli işlemleri uyguluyor.

Çalışmaları takip eden Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayet üzerine emniyet mensuplarımız ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz dilencilerle ilgili gerekli işlemleri uyguluyor. Özellikle kalabalık yerleri ve cami önlerini seçen dilenciler hemşehrilerimizin vicdani duygularını suistimal ediyor. Bu anlamda belediye olarak her zaman müdahale ettiğimiz dilencilerin duygu sömürüsü ile hemşehrilerimizi rahatsız etmelerine izin vermiyoruz, vermeyiz. Bu noktada vatandaşlarımızın da desteğini bekliyoruz. Dilencileri gördükleri yerde belediyemize bildirmelerini rica ediyoruz. Fiziki, sosyal ve kültürel belediyecilik kapsamında önemli hizmetlerin yanında şehrimizde huzur ve mutluluğu sağlamak adına çalışmalar yürütüyoruz. Tüm gayemiz gece gündüz demeden yürüttüğümüz hizmetlerle Ereğli’mizin değerine değer katmaktır. Bu noktada bizler destek olan ve güvenen tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim" dedi.
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