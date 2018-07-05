KONYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Temmuz 2018 Perşembe 14:45

Başkan Özgüven, sahadaki çalışmaları inceledi

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, ilçede yürütülen çalışmaları yerinden inceledi.Çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Başkan Özgüven, “Ereğlimizin dört bir tarafında ekiplerimiz çalışmalarına...

Başkan Özgüven, sahadaki çalışmaları inceledi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, ilçede yürütülen çalışmaları yerinden inceledi.

Çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade eden Başkan Özgüven, “Ereğlimizin dört bir tarafında ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Ereğlimizi daha nasıl güzel hale getirebiliriz noktasında yoğun mesai harcıyoruz, hemşehrilerimiz de çalışmalarımızı yakından takip ediyor. Bir yandan asfalt bir yandan kilitli taş bir yandan da sosyal belediyecilik anlamında şehrimize ve hemşehrilerimize güzel hizmetler sunmanın çabasındayız. Ereğlimizde asfalt ve alt yapı konusunda önemli çalışmalar yapıyoruz. 4 yıldan beri alt yapıda temeline kadar inerek, gerçekçi yaklaşımlarla geleceğe yönelik kalıcı hizmetler yaptık. Bu yıl da asfaltta yapacağımız hizmetler kayda değer bir oranda olacak. Hemşehrilerimizin bize olan ilgileri, teveccühleri bizleri daha da motive ediyor. Bu anlamda bizlere destek olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Ereğli Belediyesi olarak bu güne kadar mali disiplin anlamında, yatırım anlamında çok önemli, örnek çalışmalar yaptık. Şehrimize hizmet etmek amacıyla çıktığımız bu yolda bizi muvaffak kıldığı için Rabbime şükrediyorum. Ayrıca vatandaşlarımızın bizlere ilettiği istek ve taleplerini değerlendiriyor ve hizmet planlamamızı yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi ‘Durmak yok, yola devam’ prensibimizle çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku