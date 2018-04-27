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27 Nisan 2018 Cuma 16:46

Başkan Özgüven’den girişimci kadınlara Antalya gezisi

Konya’nın Ereğli İlçe Ereğli Belediyesi, Kuzukuyusu Mahallesinde mantar yetiştiriciliği yapan girişimci kadınlar için benzer tesisleri ziyaret etmek ve tecrübe kazanmaları amacıyla Antalya’nın Korkuteli ilçesine gezi düzenledi.Bilinçli...

Başkan Özgüven'den girişimci kadınlara Antalya gezisi
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Konya’nın Ereğli İlçe Ereğli Belediyesi, Kuzukuyusu Mahallesinde mantar yetiştiriciliği yapan girişimci kadınlar için benzer tesisleri ziyaret etmek ve tecrübe kazanmaları amacıyla Antalya’nın Korkuteli ilçesine gezi düzenledi.

Bilinçli üretimin önemine dikkat çeken Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, “Girişimci kadınlarımızın amatör ruhla başlatmış olduğu mantar üreticiliği projelerine destek olmak istedik. Bu kapsamda bu kardeşlerimizi Antalya Korkuteli’ne götürüyoruz. Oradaki benzer tesisleri ziyaret ederek deneyim kazanmalarını amaçlıyoruz. Böylece daha verimli ve kazançlı üretimler gerçekleştirebileceklerdir. Onların bu çalışmalarına katkı verebilmek bizim için mutluluk kaynağıdır. Bilinçli üretim toplumların gelişiminde çok önemli bir yere sahiptir. Bilinçli üretim yapılabilmesi için bizler de gereken çalışmaları yapmalıyız. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın da duyarlı olması gerekir. Belediye olarak girimci kadınlarımızın her zaman yanında ve en büyük destekçileri olduk. Bundan sonraki süreçte onların her türlü girişimlerine destek olmaya devam edeceğiz. Girişimci kadınlarımızı cesaret ve azimlerinden dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Geziye katılan girişimci kadınlar da desteklerinden dolayı Başkan Özkan Özgüven’e teşekkür etti.
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