Başkan Özgüven’den hobi bahçeleri sakinleriyle buluştu

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven, hobi bahçeleri sakinleriyle bir araya geldi.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, hobi bahçeleri sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti. Vatandaşlar Başkan Özgüven’e bahçede yetiştirdikleri ürünlerden ikram ederek, ziyareti için teşekkür etti.

Hobi bahçelerinin Ereğli’de ilk olma özelliği taşıdığını belirten Başkan Özgüven, “Hobi bahçelerimiz vatandaşlarımızın sosyal kaynaşma merkezi ve üretmenin hazzı ile huzurlu vakit geçirebilmelerini sağlayan bir alan olarak ön plana çıkıyor. Ayrıca hobi bahçelerimiz şehrimizde ilk olma özelliği taşıyor. Bu yer özellikle çocuklarımızın doğayı ve toprağı sevmelerine olanak tanıyor ve toprakla buluşmalarını sağlıyor. Hobi bahçelerimizde vatandaşlarımız piknik yaparak, kendi ürettikleri ürünleri sağlıklı bir ortamda tüketerek boş zamanlarını en güzel şekilde değerlendirebiliyorlar. Bu anlamda iki yıl önce faaliyete geçen belediyemiz hobi bahçeleri sakinlerinin misafiriydik. Buradan yararlanan vatandaşlarımız arasındaki sevgi, saygı ve samimiyetleri bizleri çok memnun etti. Samimi yaklaşımları ve el emeği, göz nuru ile yetiştirdikleri ürünlerden ikramları için çok teşekkür ederim” dedi.