Başkan Özselek: '7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu mükellefler için fırsat'

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMMO) Başkanı Seyit Faruk Özselek, 7143 Sayılı Yapılandırma Kanununun mükellefler için bir fırsat olduğunu, vergi borcu bulunan vatandaşların bu fırsattan bir an önce yararlanarak borçlarını yapılandırmaları...

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMMO) Başkanı Seyit Faruk Özselek, 7143 Sayılı Yapılandırma Kanununun mükellefler için bir fırsat olduğunu, vergi borcu bulunan vatandaşların bu fırsattan bir an önce yararlanarak borçlarını yapılandırmaları gerektiğine dikkat çekti.

Başkan Özselek yaptığı açıklamada, “Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ve mali af vatandaşlarımız ve mükelleflerimiz için tarihi bir fırsattır. Yapılandırma süresi 31 Temmuz 2018 tarihinde sona erecektir. Bu tarz yapılandırmalar uzun zaman zarflarında nadir şekilde gerçekleştiğinden, vergi mükelleflerimiz bu fırsattan istifade etmeliler. 31 Mart 2018 öncesine ait birikmiş ve içinden çıkılamaz hale gelmiş borçlar, yapılandırma kanunu ile faizleri silinerek peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir. 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunuyla vatandaşların kamuya olan borç yükü azalacak olup, toplumun yapılandırmaya duyarlı şekilde yaklaşarak mevcut olan borçlarını indirimli şekilde ödemeleri kendilerine fayda sağlayacaktır. Bizler vatandaşlarımızın bir an önce bu fırsattan yararlanarak borçlarını yapılandırmalarını tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımız mağdur olmamaları için yapılandırma başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir. Uygulanan kanun ile kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması piyasaları ekonomik yönden rahatlatacak bir uygulamadır. Ülkemize ve vatandaşlarımıza büyük katkılar sağlayacaktır. Yapılandırma başvuruları 31 Temmuz 2018 tarihine kadar yapılabilecektir” şeklinde konuştu.

Yapılandırma ve mali affın tarihin en geniş kapsamlı yapılandırması olduğuna dikkat çeken Başkan Özselek, “Ülkemiz tarihi boyunca bu kadar geniş kapsamlı bir yapılandırma kanunu görülmemiştir. Bu nedenle vergi mükelleflerimizin bu kanundan yararlanmasını özellikle tavsiye etmekteyiz. Vergi Dairesi borçları, Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları gibi iki ana dalda ayrılan yapılandırma detayında çok geniş bir alana yayılmış durumdadır. 2018 yılı Mart ayı ve öncesi dönemlerde, Vergi daireleri ve belediyelere ödenmesi gereken vergiler ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, yeniden yapılandırma kapsamında yer almaktadır. Çeşitli kanunlardan dolayı kesilen idari para cezaları da 31 Temmuz 2018 tarihine kadar yapılandırılabilecektir. Yine kanunda belirtilen dönemlere ait, 4/a, 4/b ve 4/c sigortalılarına ait sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya işveren ya da üçüncü kişilerin sigortalılara yaptıkları haksız fiiller sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacakları kapsamaktadır. Ayrıca Bağ-kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacakları da yine kanun kapsamındadır” ifadelerini kullandı.

Konya SMMMO Başkanı Seyit Faruk Özselek, “Maliye bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere, büyükşehir belediyelerine, YİKOB’lara, Su ve Kanalizasyon İdarelerine bağlı tahsil dairelerine olan alacakları ödemek isteyen borçlu mükelleflerin, 31 Temmuz’a kadar borçlu bulundukları tahsil dairelerine yazılı olarak başvurması gerekmektedir. Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine borçları bulunan mükellefler, yapılandırma başvurularını vergi dairelerinin yanı sıra, Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinden ve turkiye.gov.tr üzerinden yapabilmektedir. Yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen mükellefler ise, takip ve tahsilat işlemleri için açtıkları davalardan vazgeçmeleri gerekmektedir" dedi.