Başkan Pekyatırmacı Sille ve Tepekent mahallelerinde vatandaşlarla buluştu

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Sille ve Tepekent mahallerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ortak akıl buluşmaları kapsamında Tepekent ve Sille mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Selçuklu Belediyesi tarafından mahallelere yapılan hizmet ve yatırımlar hakkında vatandaşlara bilgi veren Başkan Pekyatırmacı, yapılması planlanan çalışmalarla ilgili de esnaf ve vatandaşların önerilerini dinledi. Ziyaretlerde Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları ve birim müdürlüleri de hazır bulundu.

Selçuklu’da hizmet kalitesine katkı sağlayan ziyaretlerin ilk adresi Tepekent Mahallesi oldu. Burada mahalle sakinleriyle görüşen Başkan Pekyatırmacı, iş yerlerini de ziyaret ederek esnaflara bereketli kazanç temennisinde bulundu. Daha sonra Selçuklu Belediyesi Tepekent Sosyal Tesisinde vatandaşlarla görüşen Başkan Pekyatırmacı Selçuklu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve kısa süre sonra hizmete açılacak Tepekent Ticaret Merkezi ile ilgili esnaflarla istişarelerde de bulundu. Modern yapısı ile mahalleye katma değer sağlayacak Ticaret Merkezinin ticari hayata daha da canlılık kazandıracağını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak Tepekent halkına da en iyi hizmeti sunmanın gayreti içindeyiz. Fiziki belediyeciliğin yanı sıra burada sosyal ve ekonomik hayata katkı sağlayacak güzel işlere imza atıyoruz. Çalışmalarımızın bereketli olmasını diliyorum" dedi.

“Sille’nin önemi her geçen gün artıyor”

Sille Buluşmasında da önemli açıklamalarda bulunan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu’daki mahallelerle istişare ederek problemlere yerinde çözüm üretmek için gayret gösterdiklerini ifade ederek, “24 Haziran sonrasında ülkemiz için yeni bir dönem başladı. İnşallah yeni sistemde oluşan meclis hayırlı hizmetler yapacak. Biz de yerel yönetimler olarak ülkemize değer katacak çalışmalara en yüksek katkıyı sağlamanın gayreti içinde olacağız. Gerçekleştirdiğimiz bu toplantılarımızın amacı, burada yaşayan hemşehrilerimizin varsa bir sıkıntı ve problemleri onları istişare ederek ekibimizle birlikte yapabileceğimiz çalışmalar üzerine çözüm üretebilmek. Sille sadece Konya için değil belki Türkiye için önemli bir yer ve önemi gün geçtikçe artıyor. Bundan on sene önceki Sille ile bugünkü arasında kıyas götürmeyecek bir fark var. 5 bin yıllık bir tarihe sahip ve bu mirası biz devraldık öyle olduğu için bu mirası yaşatmak zorundayız. Selçuklu Belediyesi burada birçok iş yaptık" ifadelerini kullandı.

“Sille için yeni projeler geliştiriyoruz”

Sille’de yürütülen güncel çalışmaları hakkında da bilgiler veren Başkan Pekyatırnmacı, "Şuan Subaşı Hamamı’nın restorasyon çalışmaları devam ediyor. Sokak sağlıklaştırma çalışmalarına başladık. Hacı Ali Ağa Sokakta ihale süreci tamamlandı ve yapım ile ilgili kısmı sürdüreceğiz. Akabinde Hükumet Caddesi ile ilgili sağlıklaştırma projelerini hazırladık ve ihale sürecini yürütüyoruz. İnşallah Hükumet Caddesine de gireceğiz. Yine burada bulunan belediyemize ait mülklerimizde sırasına ve ihtiyaç durumuna göre tarihi dokusuna uygun projelerimizi ürettik ve sonuçlandırma aşamasındayız. Burada kilise karşısında bulunan alana hem kapalı otopark, üst kısmı meydan, ticaret ve konut ünitelerinin bulunduğu bir proje ürettik. İçerisinde bulunduğumuz alanı da kapsayacak bir okul projemiz var. Aynı zamanda mağaralarımızla ilgili olarak müzeler müdürlüğü ile birlikte çalışmalar yürütüyoruz” şeklinde konuştu.