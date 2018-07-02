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02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:21

Başkan Pekyatırmacı yaz spor okullarını ziyaret etti

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi Yaz Spor Okullarında eğitim gören sporcuları ziyaret etti.Spor okullarında eğitim gören sporcuların antrenmanını izleyen Başkan Ahmet Pekyatırmacı,...

Başkan Pekyatırmacı yaz spor okullarını ziyaret etti
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Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi Yaz Spor Okullarında eğitim gören sporcuları ziyaret etti.

Spor okullarında eğitim gören sporcuların antrenmanını izleyen Başkan Ahmet Pekyatırmacı, çocuklar ve veliler ile bir süre sohbet etti. Ziyaretlerde Başkan Pekyatırmacı ve minik sporcular arasında renkli diyaloglar da yaşandı. Pekyatırmacı spor okulu öğrencileriyle satranç ve masa tenisi de oynadı. Spor alışkanlığının küçük yaşlarda kazandırılmasının büyük önem taşıdığını ve çocukların kendilerini geliştirmeleri için spora devam etmelerinin büyük önem taşıdığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Okulların tatile girmesiyle birlikte Selçuklu’da binlerce çocuğumuz spor okullarına kayıt oldu. Selçuklu Belediyesi Yaz Spor Okullarında eğitimlerimiz 18 Haziran’da başladı ve 2 Eylül’e kadar devam edecek. Yaz spor okullarında 16 branş, 35 tesis ve 56 salonda 158 antrenörle, 3 ile 15 yaş arasındaki çocuklarımıza hizmet veriyoruz. Toplamda 12 bin 866 sporcumuz şuanda tesislerimizden hizmet alıyor. 2,5 ay devam edecek yaz spor okullarımızda kayıt için sadece 100 TL ücret alıyoruz. Servis kullanımı olan çocuklarımız için ise servis için ayrıca 100 TL ücret alınıyor. Servislerimiz Selçuklu’nun her bölgesinden kapalı spor salonumuza intikal edecek şekilde programlandı ve kapalı spor salonlarımızdan da diğer branş binalarımıza buradan ara servislerle öğrencilerimizi dağıtıyoruz. Yine sporcularımıza spor malzemeleri ve kıyafetleri de belediyemiz tarafından ücretsiz olarak verilmekte. Spor okullarımıza katılan çocuklarımızı özellikle tebrik ediyorum. Çocuklarımızın spora olan ilgisi bizi memnun ediyor. Hem yaz spor okullarında hem de kış spor okullarında bizden hizmet alan çocuklarımızı özellikle tebrik ediyorum" dedi.

Selçuklu Belediyesi Yaz Spor Okullarında sporculara branşlarında profesyonel antrenörler eşliğinde, yüzme, basketbol, futbol, tekvando, jimnastik, tenis, voleybol, wushu, karate, kick boks, satranç, judo, hentbol, güreş, hokey ve masa tenisi branşlarında eğitim veriliyor.
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