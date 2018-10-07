Başkan toru, özel öğrencilerin sosyal medyadan davetine icabet etti

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, Melike Hatun Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin sosyal medya üzerinden gerçekleştirdikleri aşure davetine iştirak etti.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru Melike Hatun Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin sosyal medya üzerinden gerçekleştirdikleri aşure davetine iştirak etti. Baştan Fatma Toru’nun gelişi özel öğrencileri bir hayli memnun etti. Öncelikle, yeni eğitim yılı başlamadan önce çevre düzenlemesi Meram Belediyesi tarafından gerçekleştirilen okulda tamamlanan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Toru’yu okulun öğrenci, öğretmen ve idarecileri bahçede karşıladı. Ziyarette ilk olarak öğretmenler ve öğrencilerle sohbet gerçekleştiren Başkan Fatma Toru, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Sohbetin ardından, Melike Hatun Özel Eğitim Meslek Okulu’nde eğitim gören özel öğrencilerinin kendi elleriyle hazırladıkları aşurenin ikramına geçildi.

“En anlamlı aşureyi özel öğrencilerimizin elinden yedik”

Başkan Toru, öğrencilerin özenle hazırladıkları sofrada yaptığı açıklamada, “Muharrem ayı bünyesinde birçok güzelliği barındırıyor. Bunlardan biri de aşure ile birlikte gelen kardeşlik ve paylaşma duygusu. Bu ay dolayısıyla biz Meram Belediyesi olarak birçok yerde birçok vesile ile aşure ikram ettik. Bununla birlikte bizlere de defaten aşure ikram edildi. Ancak sizlerin kendi ellerinizle hazırladığı ve özenle ikram ettiğiniz bu aşure aralarında en derin anlamlı ve bizi en çok duygulandıran aşure oldu” diye konuştu.

“İyilik dalgası bu öğrencilerimizle halka halka yayılacaktır”

İkramın ardından Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ile Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Ali Kaban okulda incelemelerde bulundu. Okulda yapılan eğitim ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Toru, “Bu çocuklarımız ve onların aileleri için daha fazla neler yapabiliriz? sorusunun yanıtını bulmak bizim için çok önemli. Onlar için oluşturacağımız küçük bir farkındalık, halka halka tüm Meram’a bir iyilik dalgası olarak yayılacaktır” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda öğrenciler kendi yaptıkları tabloyu hediye ettikleri Başkan Toru ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Günün bir diğer programı ise, Şükrü Doruk Kız İmam Hatip Lisesinde ÖNDER tarafından gerçekleştirildi. Programın onur konuğu Meram Belediye Başkanı Fatma Toru oldu. Programa Meram Kaymakamı Resul Çelik, Konya Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, ÖNDER Konya Başkanı Bekir Aldemir, İmam Hatip Lisesi Yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Konya Müftüsü Ahmet Poçanoğlu’nun duasından sonra Başkan Fatma Toru öğrencilere kendi elleriyle aşure ikram etti. Öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet eden Başkan, hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi. Toru ayrıca burada okuyan kız öğrencilerle kariyer planlamaları, hayalleri üzerine sohbet edip tavsiyelerde bulundu.