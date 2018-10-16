Başkan Toru, vatandaşlarla buluştu

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, vatandaşlarla bir araya geldi.

Her fırsatta sokağın nabzını tutan ve vatandaşlarla hasbihal eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, son olarak da AK Parti Meram İlçe Kadın Kolları üyeleri ile birlikte yine vatandaşlarla buluştu. Başkan Fatma Toru’yu karşılarında gördükleri için mutlu olan mahallelilerin yanı sıra hasta, yakını vefat etmiş ve şehit ailelerinin ziyaretlerinde de duygusal anlar yaşandı. Başkan Toru, Ayanbey Mahallesinde ilk olarak hasta ziyareti gerçekleştirirken daha sonra Ayanbey Mahalle Muhtarı Mehmet Faik Noraslı’ya taziye ziyaretinde bulundu. Mahallenin sorunları hakkında da bilgi alan Başkan Toru, mahallenin ihtiyaçları için de istişarelerde bulundu.

“Bu milletin feraseti ve basiretine hayran olmamak elde değil”

Ziyaretlerde sıcak bir ilgi ile karşılanan Toru, vatandaşlarla gerçekleştirdiği Meram ve Türkiye çerçevesindeki istişareler hakkında, “Bu milletin basiretine ve ferasetine hayran olmamak elde değil. Okuma yazma bilmeyen annemizden, üniversitedeki hocasına kadar herkes Türkiye üzerinde oynanan oyunların ve gerçekleştirilen saldırıların farkında. Sonuna kadar devletinin ve milletinin yanında. Milletimizin bu feraseti, özverisi ve vatan-millet sevgisi var oldukça kimse bileğimizi bükemez. Girdiğimiz her mücadeleden zaferle çıkacağımızdan hiçbir şüphemiz yok. Bu sebeple böyle yüce bir milletin bir ferdi olmaktan, onlara hizmet eden biri olmaktan ve onlarla Büyük Türkiye yürüyüşü yapmaktan onur duyuyorum” diye konuştu.

Hasta ve şehit aileleri ziyaretinde duygusal anlar yaşandı

Aynı zamanda sokakta bulunan mahallelilerle de sohbet eden Başkan Fatma Toru, iki ayrı evde mahalleli kadınların toplantısına da iştirak etti. Misafir olduğu evlerde kadınların ağzından mahalleyi, Meram’ı ve Konya’yı dinleyen Toru, hanımların isteklerini de tek tek not aldı. Duygusal anların yaşandığı bir diğer ziyaret ise yatağa mahkum yaşayan bir çocuğu ve ailesini ziyareti esnasında yaşandı. Aileye teselli veren ve manevi olarak destek olmak amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyleyen Toru, uzun süre minik çocuğun başından ayrılamadı. Kendisinin de bir anne olarak ailenin yaşadıklarını çok iyi anlayabildiğini kaydeden Toru, “Bir annenin ve bir babanın yaşayabileceği en ağır imtihanlardan biri ile sınanıyorsunuz. Allah sabrınızı ve gücünüzü artırsın” sözleriyle anneyi teselli etti.

Bir şehit ailesini de ziyaret eden Başkan Toru, bu vatanı ve bugünleri şehitlere borçlu olduklarını belirterek, şehitlerin geride bıraktıkları emanetlerine sahip çıkmanın da kendilerinin bir görevi olduğunu sözlerine ekledi.