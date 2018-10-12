Başkan Toru, “Yatırımlarımız, iyi yetişmiş insanlarla değer kazanıyor”

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, öğretmenlerle Dutlu Koruluğu’nda bir araya gelerek, Meram bölgesinde 4.5 yıl içinde gerçekleştirilen yatırım ve atılımlar hakkında bilgi verdi.

Dutlu Koruluğu eğitim camiasına ev sahipliği yaptı. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ile Meram İlçesinde görevli öğretmenleri, okul müdürlerini ve şube müdürlerini buluşturan toplantıda, son 4.5 yıl içinde yapılan önemli yatırımlar ve Meram’ın gerçekleştirdiği atılım konuşuldu. İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy’un da katıldığı toplantıda söz alan Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Ali Kaban, Meram Belediyesinin eğitim adına birçok başarılı projeyi hayata geçirdiğini hatırlatarak Başkan Toru ve ekibine teşekkür etti.

“Meram, çocuklarımızın eğitimi adına birbirinden değerli projeleri hayata geçirdi”

Yaklaşık bir ay önce yeni eğitim öğretim yılına başlanıldığını hatırlatan Kaban, vatanın ve milletin hayrına olacak şekilde yavrularımızın en iyi eğitimi almalarını arzu ettiklerini söyledi. Milli Eğitim Bakanının ‘Çocuklarımızı önce günümüze uyandırmak, sonra geleceğe hazırlamak gerektiği’ yönündeki sözünü anımsatan Dursun Ali Kaban, “Bu hedefe ulaşabilmek adına Meram Belediyesi ile birçok proje ortaya koyduk. Belediyenin ‘Bilim Kurdu’ projesi ile çok iyi neticeler aldık. Yine belediyenin, ‘Şanlı direnişin kalbine gidiyoruz’ projesi, çocuklarımızda milli şuur ve milli bilinci diri tutmak adına çok önemli bir adımdı. Önümüzdeki dönemde bu projenin devam etmesini umut ediyoruz. ‘Ailem Meram’ projesi çok hayırlı işlere hizmet etmek amacıyla hayata geçirildi. Ailelerimize yardımcı olmak amacıyla hayata geçirilen proje aynı zamanda kariyer danışmanlığı bölümü ile öğrencilerimizin hizmetinde olacak. Birbirinden değerli bu projeleri hayata geçirdiği için Başkan Fatma Toru’ya teşekkür etmek istiyorum” diye konuştu.

“Çocuklara ve eğitime destek, yatırımlarımıza ruh kazandırıyor”

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, mukaddes bir görev üstlenen ve bu görevi bugüne kadar layıkıyla yerine getiren öğretmenlere ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyduklarını belirtti. Yerel yönetim olarak kendilerinin bugüne kadar önemli çalışmalar, projeler ve yatırımlar gerçekleştirdiklerinin altını çizen Başkan Toru, bu yatırımları çeşitli vasıtalarla duyurduklarını ancak hiçbir bilgilendirmenin, yüz yüze ya da bire bir anlatımdan daha etkili ve yararlı olmayacağını ifade etti. Bu noktada böyle bir toplantıyla Meram’ın yatırımlarını anlatmayı arzu ettiklerini ifade eden Toru, “Bugüne kadar en önemli önceliğimiz, geleceğimiz olan çocuklarımız ve onların eğitimi oldu. Fiziki belediyecilik alanında peş peşe yatırımlar yaptık. Ama asıl önemli olan bu binaları yapmanın yanında onların içini doldurmak. Yani onlara ruh kazandırabilmek. O binaları, o yatırımları kullanacak mutlu, bilgili ve birikim sahibi olan insanlar olmadıktan sonra yaptığınız ve yapacağınız bütün yatırımlar gerçek amacına ulaşamayacak, gerçek hüviyetini kazanamayacaktır. Bu sebeple çocuklarımıza, gençlerimize ve onların eğitimine her şeyden fazla değer verdik ve vermeye de devam edeceğiz” diye konuştu.

“Çocuklarımız ve eğitimcilerimiz için ne yapsak azdır”

Hayata geçirdikleri her bir projede kapılarının öğrencilere ve eğitim camiasının neferleri olan öğretmenlere sonuna kadar açık olduğunu belirten Başkan Fatma Toru, eğitime ve eğitim yuvaları olan okullara bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da desteklerinin süreceğini ifade etti. Son olarak birkaç gün önce açılışını yaptıkları Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi ile çocukların ve gençlerin eğitimi için önemli bir yatırımı daha hayata geçirdiklerini kaydeden Toru, “Bugüne kadar okullarımızın fiziki şartlarını güzelleştirmek, çocuklarımızın daha iyi ortamda eğitim almalarını sağlamak adına elimizden geleni yaptık. Gençlik Merkezleri, Spor Merkezleri, Millet Kıraathanesi, eğitim araç gereç destekleri, milli bilinç oluşturulması amacıyla gerçekleştirdiğimiz kültürel ve sosyal etkinlikler, oyun alanları, kültürel yayınlar ve bunlar gibi daha onlarca projemizle eğitimin hangi alanında eksiklik varsa tamamlamak için gayret gösterdik. Geleceğimizin mirasçısı çocuklarımız ve onların eğitimi için özverili bir çalışma sergileyen öğretmenlerimiz için ne yapsak azdır. Bu sebeple imkanlarımız ölçüsünde destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, bu konuşmasının ardından daha sonra 4.5 yıllık icraatlarını anlattığı bir sunum gerçekleştirdi.