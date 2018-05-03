Başkan Tutal: 'Seydişehir'in Kırkpınarı yaşandı'

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, binlerce kişinin izlediği Seydişehir Kuğulu Yağlı Pehlivan Güreşlerinin yoğun ilgi gördüğünü, önümüzdeki yıllarda da Yağlı Pehlivan Güreşlerinin devam edeceğini söyledi.

Seydişehir Kuğulu Park’ta 1 Mayıs günü gerçekleştirilen Seydişehir Yağlı Pehlivan Güreşlerinde 13 boyda, 32 Başpehlivan olmak üzere 480 güreşçi kol bağladı. Seydişehir Kuğulu Yağlı Pehlivan Güreşlerinde Başpehlivanlar İsmail Balaban, Recep Kara, Mehmet Yeşil Yeşil, Fatih Atlı, Hasan Tuna, Hamza Köseoğlu, Ünal Karaman, Serhat Gökmen, İsmail Koç gibi isimleri ağırladı.

Seydişehir Belediyesi olarak son yıllarda kültürel ve sportif faaliyetler olarak ciddi anlamda ağırlık verdiklerini kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir’de ilkleri yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bunlardan biriside geçen yıl başlattığımız bu yılda ikincisini devam ettirdiğimiz Seydişehir Kuğulu Yağlı Güreşleri idi. Güreşlerimizi tamamladık Allah’ın izni ile. 480 pehlivanımızın katıldığı hiç bir problemin yaşanmadığı Kırkpınar öncesi, adeta Seydişehir’in Kırkpınar’ı burada yaşandı. Ciddi müsabakalar oldu" dedi.

Seydişehir Kuğulu Yağlı Güreşlerini İç Anadolu Bölgesi ve Konya bölgesinde geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Tutal, “Çalışmalarımız bu bağlamda devam edecek. Güzel bir faaliyet gerçekleştirdik. Bu noktada emeği geçen Belediye personelimize, akşama kadar bizlerle beraber programı takip eden Seydişehir’den ve Seydişehir dışından katılan bürokratlarımıza, misafirlerimize, pehlivanlarımıza herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Bu tür çalışmaların artarak devam edeceğini kaydeden Tutal, önümüzdeki yıllarda güreş etkinliklerini geleneksel hale getirip devam ettirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.