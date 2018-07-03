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03 Temmuz 2018 Salı 11:03

Başkan Tutal, Tepecik ve Madenli Yayla Şenliklerine katıldı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde, ilçeye bağlı kırsal mahallelerde düzenlenen yayla şenliklerinde festival coşkusu yaşandı.Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Bu coşkuyu görünce ne kadar...

Başkan Tutal, Tepecik ve Madenli Yayla Şenliklerine katıldı
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Konya’nın Seydişehir ilçesinde, ilçeye bağlı kırsal mahallelerde düzenlenen yayla şenliklerinde festival coşkusu yaşandı.

Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Bu coşkuyu görünce ne kadar şükretsek azdır diye düşünüyorum. Şükürler olsun ki ülkemizde huzur ve kardeşlik içinde yaşıyoruz. Bu coğrafyanın lideri ülkemizdir. Biz kendi içimizde birlik, beraberlik ve kardeşliği sağladığımız zaman aynı durum İslam coğrafyasında yayılacaktır. Bunun için özellikle bu dönemde biz ne kadar birlik ve beraberlik içerisinde olursak, dünyada o kadar huzur içerisinde olacaktır. Bu dayanışmalarımız güzel ve bu güzelliği devam ettirmemiz gerekiyor” dedi.

Yerel yönetim olarak çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Başkan Tutal, "Göreve geldiğimiz günden bu güne tüm kırsal mahallelerimizle ilgileniyoruz. Mahallerimizde güzel mesire alanlarının olması ve piknik alanlarının oluşması için çalışmalarımız devam ediyor. Hepimiz bu ülke için çalışıyoruz. Seydişehir’e hizmet eden arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, muhtarlarımıza, belediye başkanlarımıza ben teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Tepecik ve Madenli mahallelerinde yapılan yayla şenliklerinde dernek başkanları ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Tutal, düzenlenen yayla şenliklerinin örf ve adetlerinin yaşatılması noktasında birlik ve beraberliğe vesile olduğunu kaydetti. İnsanların gözünde vatan sevdasını her zaman gördüğünü ve bundan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Kaymakam Aydın Erdoğan, “Siz hizmetin her türlüsünün en iyisine layıksınız buna yürekten inanıyorum. Biz sizlerin sorunlarını çözersek vazifemizi yapmış oluruz. Başka türlü rahat olabilmemiz mümkün değil" diye konuştu.

Kırsal mahallelerde düzenlenen yayla şenliklerinde Belediye Başkanı Mehmet Tutal tarafından şenliğe katılan vatandaşlara ve çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı. Seydişehir’e bağlı Tepecik ve Madenli mahallerinde düzenlenen yayla şenliklerine Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, siyasi parti ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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