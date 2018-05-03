Başkan Tutal’dan engelli gence doğum günü sürprizi

Konya’nın Seydişehir İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 17 yaşında ki engelli Ahmet Oktay Bozkırlı’ya doğum günü sürprizi yaptı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 17 yaşındaki engelli genç Ahmet Oktay Bozkırlı’nın doğum gününü kutladı. Seydişehir Özel Eğitim İş Uygulama Okulunda eğitim gören Ahmet Oktay öğretmenlerine Belediye Başkanı Tutal’ın da doğum gününe katılması talebinde bulundu. Öğretmenleri Ahmet Oktay’ın isteğini Başkan Tutal’a iletti. Başkan Tutal, Bozkırlı’nın doğum günü kutlamasına katılarak kendisine sağlıklı, mutlu uzun ömürlü yaşlar diledi. Belediye Başkanı Mehmet Tutal’ı karşısında gören Ahmet Oktay’ın heyecanı ve sevincini gizleyemezken doğum günü pastasının birlikte üfledi.

17 yaşına giren Ahmet Oktay ile doğum günü pastasını birlikte kesen Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Ahmet kardeşimiz ile okul ziyaretlerimizde tanıştık. Doğum gününde de mutluluğuna ortak olmak istedik. Ahmet Oktay samimiyeti ve içtenliği ile kendisiyle barışık bir evladımız. Hayata bağlı, neşeli ve zeki bir kardeşimiz. Kendisinin doğum günü davetini aldık ve bizde katıldık. Ben daveti için kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Her sağlıklı vatandaşın bir engelli adayı olduğunu söyleyen Başkan Tutal, “Engellisine sahip çıkan toplum, gelişmiş toplumdur. Son yıllarda hükumetimizin almış olduğu kararlar ve uygulamalarla engelli bireylerimiz daha rahat bir yaşam sergileyebiliyorlar" diye konuştu.