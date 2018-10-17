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17 Ekim 2018 Çarşamba 11:46

Beyşehir Belediyesi, 11 dış mahalleye düğün salonu kazandırıyor

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesi, ilçeye bağlı 11 dış mahalleye çok maksatlı olarak da kullanılabilecek yeni düğün salonları kazandırıyor.Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıklamada, Beyşehir Belediyesi tarafından...

Beyşehir Belediyesi, 11 dış mahalleye düğün salonu kazandırıyor
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Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesi, ilçeye bağlı 11 dış mahalleye çok maksatlı olarak da kullanılabilecek yeni düğün salonları kazandırıyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıklamada, Beyşehir Belediyesi tarafından ilçeye bağlı 11 farklı dış mahalleye kazandırılacak beton prefabrik düğün salonlarının yapımının sürdüğünü belirtti. Özaltun, düğün salonu bulunan mahallelerdeki mevcut yapıların ise Belediye tarafından bakım ve onarımdan geçirilerek yerleşim sakinlerinin hizmetine sunulduğunu söyledi. Beyşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapıldıktan sonra işi üstlenen farklı müteahhit firmalar tarafından Karaali, Sevindik, Gökçimen mahallelerine 300 metrekarelik kapalı alana sahip düğün salonları inşa edildiğini vurgulayan Özaltun, Akçabelen, Gölyaka, Akburun, Çiçekler, Avdancık, Eğirler, Sarıköy, Damlapınar mahallelerinde ise 180 metrekare alana sahip düğün salonları yapıldığını ifade etti.

Belirtilen yerleşim merkezlerinde yapımı başlayan düğün salonu inşaatlarının halen devam ettiğini kaydenen yakın gelecekte bu mahallelerin vatandaşların beklentileri olan yeni düğün salonlarına kavuşacağını dile getirdi. Başkan Özaltun, bakım ve onarımdan geçirilen mevcut düğün salonları hakkında yürütülen çalışmalarla ilgili olarak, “Kurucuova, Yeşildağ, Adaköy, Kayabaşı, Karadiken, Bayavşar Esence, Bayındır, Eylikler, Sadıkhacı, Üçpınar, Doğanbey mahallelerimizde bulunan mevcut düğün salonlarımız ihaleyi üstlenen farklı firmalar tarafından tamir edilerek, bakım ve onarımdan geçirildi, çevre düzenlemeleri yapıldı. Düğün salonu olarak inşa edilen bu salonlarımız düğün, nişan gibi merasimlerin yanı sıra mahalle sakinlerimiz tarafından düzenlenecek farklı etkinliklere de ev sahipliği yapabilecek. Yani çok amaçlı olarak da değerlendirilebilecek. Yürütülen bu çalışmalarla düğün salonu olmayan yerleşim merkezlerimizin salon ihtiyaçlarına bu şekilde çözüm ürettik. Halkımızdan ve mahalle muhtarlıklarımızdan gelen bu yöndeki talepleri dikkate alarak dış mahallelerimize düğün salonu kazandırırken, düğün salonu mevcut olan ancak bakım ve onarımdan geçirilmesi gereken salonlarımıza da el atarak yaptığımız çalışmalarla durumlarını iyileştirme yoluna gittik, çevre düzenlemelerini de gerçekleştirdik. İlçemize ve dış mahallelerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.
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