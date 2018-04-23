Beyşehir Belediyesinden bayram hediyesi, şişme oyun parkı eğlencesi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Vuslat Parkındaki festival meydanına dev şişme çocuk oyun parkı kuruldu.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, kendisine eşlik eden İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Arif Turfand ve ilçe protokolü ile birlikte festival meydanına giderek çocukların oyun parkında yaşadığı sevince ortak oldu. Başkan Özaltun, Kaymakam Özdemir ve protokol mensupları burada çocuklarla birlikte beyzbol oynamanın keyfini çıkardı. Başkan Özaltun, balon hediye ettiği çocuklar ve aileleriyle sohbet etti, günün anısına hatıra fotoğrafları çektirdi. Özaltun, şişme oyun parkını gezdikten sonra yaptığı açıklamada, Türkiye ve tüm dünyadaki çocukların 23 Nisan Bayramını kutlayarak, "Buradaki şişme çocuk oyun parkı alanımız saat 10.00’dan akşam saat 20.00’ye kadar açık kalacak ve gün boyu hizmet verecek. Beyşehir’de yaşayan tüm çocuklarımız ve ilçemizi ziyaret eden ailelerin çocukları bu alandaki parktan bugün bayram dolayısıyla ücretsiz olarak istifade edebilecek” dedi.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ise, 23 Nisan’ın egemenliğin millete verildiği gün olduğunu belirtirken, “Diğer taraftan Mustafa Kemal Atatürk’ün de bu günü çocuklarımıza çocuk bayramı olarak armağan ettiği gündür. Dolayısıyla her iki bayramı birlikte kutlamanın coşkusunu, mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.