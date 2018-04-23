KONYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Nisan 2018 Pazartesi 16:42

Beyşehir Belediyesinden bayram hediyesi, şişme oyun parkı eğlencesi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Vuslat Parkındaki festival meydanına dev şişme çocuk oyun parkı kuruldu.Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun,...

Beyşehir Belediyesinden bayram hediyesi, şişme oyun parkı eğlencesi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Vuslat Parkındaki festival meydanına dev şişme çocuk oyun parkı kuruldu.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, kendisine eşlik eden İlçe Kaymakamı Yusuf Özdemir, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Arif Turfand ve ilçe protokolü ile birlikte festival meydanına giderek çocukların oyun parkında yaşadığı sevince ortak oldu. Başkan Özaltun, Kaymakam Özdemir ve protokol mensupları burada çocuklarla birlikte beyzbol oynamanın keyfini çıkardı. Başkan Özaltun, balon hediye ettiği çocuklar ve aileleriyle sohbet etti, günün anısına hatıra fotoğrafları çektirdi. Özaltun, şişme oyun parkını gezdikten sonra yaptığı açıklamada, Türkiye ve tüm dünyadaki çocukların 23 Nisan Bayramını kutlayarak, "Buradaki şişme çocuk oyun parkı alanımız saat 10.00’dan akşam saat 20.00’ye kadar açık kalacak ve gün boyu hizmet verecek. Beyşehir’de yaşayan tüm çocuklarımız ve ilçemizi ziyaret eden ailelerin çocukları bu alandaki parktan bugün bayram dolayısıyla ücretsiz olarak istifade edebilecek” dedi.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ise, 23 Nisan’ın egemenliğin millete verildiği gün olduğunu belirtirken, “Diğer taraftan Mustafa Kemal Atatürk’ün de bu günü çocuklarımıza çocuk bayramı olarak armağan ettiği gündür. Dolayısıyla her iki bayramı birlikte kutlamanın coşkusunu, mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku