Beyşehir Belediyesinden kandil simidi ve sıcak süt ikramı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, berat kandili birlik ve beraberlik içerisinde dualarla idrak edildi.Beyşehir’de tarihi Eşrefoğlu Camisi en dolu vakitlerinden birisini yaşarken, yatsı namazının ardından kandil dolayısıyla düzenlenen Mevlid-i...

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, berat kandili birlik ve beraberlik içerisinde dualarla idrak edildi.

Beyşehir’de tarihi Eşrefoğlu Camisi en dolu vakitlerinden birisini yaşarken, yatsı namazının ardından kandil dolayısıyla düzenlenen Mevlid-i Şerif programlarında Kur’an-ı Kerim tivaleti okundu, ilahiler seslendirildi, dualar yapıldı. Beyşehir İlçe Belediyesi, kandil münasebetiyle Ravza ve Cuma camilerinin önünde vatandaşlara ikramda bulundu. Cami çıkışında kandil simidi dağıtan belediye görevlileri, vatandaşlara ikram çeşmesi aracılığıyla sıcak süt ikramında bulundu. Belediye Başkanı Murat Özaltun da, cami çıkışında sohbet ettiği vatandaşların kandilini tebrik etti.