KONYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 10:41

Beyşehir Belediyesinden yeni konseptli çocuk parkı

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesi modern belediyecilik anlayışı ile Türkiye’de konsept açısından farklı olan çocuk parkını yaparak bir ilke imza attı.Standart oyun parklarından çok farklı bir yapıya sahip olan, belediyenin proje biriminde...

Beyşehir Belediyesinden yeni konseptli çocuk parkı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesi modern belediyecilik anlayışı ile Türkiye’de konsept açısından farklı olan çocuk parkını yaparak bir ilke imza attı.

Standart oyun parklarından çok farklı bir yapıya sahip olan, belediyenin proje biriminde özel olarak dizayn edilen çocuk oyun gurubunun ilk adımı Vuslat Park girişinde çocukların hizmetine açıldı. İki etaptan oluşan oyun parkının ilk etabı olan kurulum aşamasının bitmesinin ardından, ikinci etapta ise güvenlik kamerası, aydınlatma ve oyun parkının üstünün kapatılması çalışmalarında da sona gelindi. Haftanın yedi günü özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğrayan çocuk parkı, binlerce çocuğa ev sahipliği yaptı. İlçenin sadece bir parkta ne kadar büyük bir yol kat edildiğini söyleyen vatandaşlar, parkın yapımında emeği geçen Beyşehir belediyesine teşekkür etti.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ise, dünyada huzur ve barışın temininin çocuklar olduğunu söyledi. Aydınlık Türkiye’nin mimarları olacak çocuklar, kültürel, sportif, sanatsal ve bilimsel yönden iyi yetiştirilmeleri ve onların hayal ettikleri bir dünya için çalıştıklarını ifade eden Özaltun, “Yerelde hizmet veren bizler yavrularımızın günümüz şartlarına yakışır bir şekilde yetişmeleri, yeniliklere açık bireyler olarak bu konsepte bir park inşa ettik. Çocukların hayal ettikleri bir park inşa eden belediyecilik anlayışıyla bölgemizde bu proje standart oyun parklarından çok farklı olup, belediye proje birimimizde özel olarak dizayn edilmiştir ve Türkiye’de konsept olarak tektir. Parkta, teleferik oyun elemanı, tünel geçit, halat tepe ağı, halat ağ tırmanma, halat sallanır merdiven, halat duvar tırmanma, engel tırmanma, geniş krom kaydıraklar, dönme dolap, kuş yuvası salıncak, terazi salıncak, fır döndü, yer trambolini, atletik oyun seti, döner tamburlar, sek sek, döner tahterevalli, döner kâse, ayakta tahterevalli, kauçuk kurbağa ve ayı, müzik oyun grupları yer almaktadır. Park tamamen ahşap korkuluklarla çevrilmiş olup, oturma ve dinlenme alanları da mevcuttur ve parkın tüm alanı dumansız hava sahası olarak işaretlenmiştir. Her şey mutlu ve geleceğe umutla bakan yavrularımız için" ifadelerini kullandı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku