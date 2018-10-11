Beyşehir Belediyesinden yeni konseptli çocuk parkı

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesi modern belediyecilik anlayışı ile Türkiye’de konsept açısından farklı olan çocuk parkını yaparak bir ilke imza attı.Standart oyun parklarından çok farklı bir yapıya sahip olan, belediyenin proje biriminde...

Konya’nın Beyşehir İlçe Belediyesi modern belediyecilik anlayışı ile Türkiye’de konsept açısından farklı olan çocuk parkını yaparak bir ilke imza attı.

Standart oyun parklarından çok farklı bir yapıya sahip olan, belediyenin proje biriminde özel olarak dizayn edilen çocuk oyun gurubunun ilk adımı Vuslat Park girişinde çocukların hizmetine açıldı. İki etaptan oluşan oyun parkının ilk etabı olan kurulum aşamasının bitmesinin ardından, ikinci etapta ise güvenlik kamerası, aydınlatma ve oyun parkının üstünün kapatılması çalışmalarında da sona gelindi. Haftanın yedi günü özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğrayan çocuk parkı, binlerce çocuğa ev sahipliği yaptı. İlçenin sadece bir parkta ne kadar büyük bir yol kat edildiğini söyleyen vatandaşlar, parkın yapımında emeği geçen Beyşehir belediyesine teşekkür etti.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ise, dünyada huzur ve barışın temininin çocuklar olduğunu söyledi. Aydınlık Türkiye’nin mimarları olacak çocuklar, kültürel, sportif, sanatsal ve bilimsel yönden iyi yetiştirilmeleri ve onların hayal ettikleri bir dünya için çalıştıklarını ifade eden Özaltun, “Yerelde hizmet veren bizler yavrularımızın günümüz şartlarına yakışır bir şekilde yetişmeleri, yeniliklere açık bireyler olarak bu konsepte bir park inşa ettik. Çocukların hayal ettikleri bir park inşa eden belediyecilik anlayışıyla bölgemizde bu proje standart oyun parklarından çok farklı olup, belediye proje birimimizde özel olarak dizayn edilmiştir ve Türkiye’de konsept olarak tektir. Parkta, teleferik oyun elemanı, tünel geçit, halat tepe ağı, halat ağ tırmanma, halat sallanır merdiven, halat duvar tırmanma, engel tırmanma, geniş krom kaydıraklar, dönme dolap, kuş yuvası salıncak, terazi salıncak, fır döndü, yer trambolini, atletik oyun seti, döner tamburlar, sek sek, döner tahterevalli, döner kâse, ayakta tahterevalli, kauçuk kurbağa ve ayı, müzik oyun grupları yer almaktadır. Park tamamen ahşap korkuluklarla çevrilmiş olup, oturma ve dinlenme alanları da mevcuttur ve parkın tüm alanı dumansız hava sahası olarak işaretlenmiştir. Her şey mutlu ve geleceğe umutla bakan yavrularımız için" ifadelerini kullandı.